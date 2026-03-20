Sin saber si podrá regresar, Telefe ya tiene a la estrella para reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló que ya negocian su ingreso para abril y su presencia promete dividir a los participantes. Los detalles.

Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina.

Cuando parecía que Gran Hermano: Generación Dorada ya había mostrado todas sus cartas, apareció una bomba que puede cambiarlo todo. Según contó Ángel de Brito en LAM, una figura icónica del espectáculo estaría muy cerca de ingresar al reality de Telefe.

Se trata de Graciela Alfano, una de las figuras del país, que de entrar a la casa más famosa, podría cambiar el clima de la estadía y sumar nuevas polémicas que cambien la dinámica del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2034793964235067729&partner=&hide_thread=false Según Ángel de Brito, GRACIELA ALFANO será la reemplazante de Andrea del Boca en #GranHermano cuando sea necesario. pic.twitter.com/QVQFXYzmbw — Real Time (@RealTimeRating) March 20, 2026 “Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”, reveló el conductor, dejando en claro que las charlas están avanzadas y que el desembarco sería inminente.

Graciela Alfano ¿reemplaza a Andrea del Boca? La movida no sería casual: coincidiría con la salida de una participante clave: “Justo coincide con que Andrea de Boca (que está fuera de la casa por un tema de salud y no se sabe si va a volver) estaría saliendo”, deslizó, alimentando aún más las especulaciones.

Gran Hermano Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina. web Sobre cómo se dio la negociación, De Brito fue directo y sin vueltas: “Ella escuchó la oferta, le interesó y ya pasaron a la instancia económica, es lo único que importa”,siguió, dando a entender que el acuerdo está más cerca de lo que parece.