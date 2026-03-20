20 de marzo de 2026 - 09:54

Sin saber si podrá regresar, Telefe ya tiene a la estrella para reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló que ya negocian su ingreso para abril y su presencia promete dividir a los participantes. Los detalles.

Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina.

Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

el actor chileno gonzalo valenzuela presentara en mendoza su unipersonal el performer

El actor chileno Gonzalo Valenzuela presentará en Mendoza su unipersonal "El Performer"

Por Redacción Espectáculos
Andrea del Boca en Gran Hermano

Andrea del Boca salió de Gran Hermano en ambulancia y crece la preocupación: qué se sabe de su salud

Por Redacción Espectáculos

Se trata de Graciela Alfano, una de las figuras del país, que de entrar a la casa más famosa, podría cambiar el clima de la estadía y sumar nuevas polémicas que cambien la dinámica del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2034793964235067729&partner=&hide_thread=false

“Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”, reveló el conductor, dejando en claro que las charlas están avanzadas y que el desembarco sería inminente.

Graciela Alfano ¿reemplaza a Andrea del Boca?

La movida no sería casual: coincidiría con la salida de una participante clave: “Justo coincide con que Andrea de Boca (que está fuera de la casa por un tema de salud y no se sabe si va a volver) estaría saliendo”, deslizó, alimentando aún más las especulaciones.

Gran Hermano
Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina.

Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina.

Sobre cómo se dio la negociación, De Brito fue directo y sin vueltas: “Ella escuchó la oferta, le interesó y ya pasaron a la instancia económica, es lo único que importa”,siguió, dando a entender que el acuerdo está más cerca de lo que parece.

Conociendo a la Alfano, que va por todo, va a querer quedarse y va a querer jugar. La mitad de la casa la va a odiar y la mitad se la va a querer”, cerraron en el ciclo de América.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Telefe ya decidió que programa reemplazará a MasterChef Celebrity

Telefe no pierde el tiempo y ya decidió el clásico que reemplazará a MasterChef Celebrity

A tan solo 5 días del estreno, se dieron  a conocer las novedades para la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada. 

Grave polémica en Gran Hermano: denuncian comentarios racistas contra una participante

Murió Chuck Norris a los 86 años

Murió el legendario actor Chuck Norris a los 86 años

El regreso de BTS en vivo por Netflix

BTS en Netflix: a qué hora ver en Argentina el esperado concierto en vivo