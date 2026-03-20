Sin saber si podrá regresar, Telefe ya tiene a la estrella para reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano

“Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”, reveló el conductor, dejando en claro que las charlas están avanzadas y que el desembarco sería inminente.
Graciela Alfano ¿reemplaza a Andrea del Boca?
La movida no sería casual: coincidiría con la salida de una participante clave: “Justo coincide con que Andrea de Boca (que está fuera de la casa por un tema de salud y no se sabe si va a volver) estaría saliendo”, deslizó, alimentando aún más las especulaciones.
Sobre cómo se dio la negociación, De Brito fue directo y sin vueltas: “Ella escuchó la oferta, le interesó y ya pasaron a la instancia económica, es lo único que importa”,siguió, dando a entender que el acuerdo está más cerca de lo que parece.
“Conociendo a la Alfano, que va por todo, va a querer quedarse y va a querer jugar. La mitad de la casa la va a odiar y la mitad se la va a querer”, cerraron en el ciclo de América.