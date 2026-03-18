18 de marzo de 2026 - 14:57

El actor chileno Gonzalo Valenzuela presentará en Mendoza su unipersonal "El Performer"

El actor llegará al teatro Plaza el próximo mes, para compartir con el público local una obra de teatro impactante.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El actor chileno Gonzalo Valenzuela desembarca en Mendoza con su celebrado unipersonal " El Performer", una propuesta teatral de alto voltaje emocional que ha marcado un nuevo punto en su carrera. La función será el próximo sábado 25 de abril a las 21, en el Cine Teatro Plaza, en lo que será su única presentación en la provincia.

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Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro. Hay primera preventa de 100 localidades con precios accesibles hasta agotar stock.

Valenzuela en su interpretación más desafiante

En el unipersonal “El Performer”, Valenzuela se pone en la piel de un creador que, frente al público y sin artificios, decide convertir su despedida en un acto profundamente íntimo y desafiante. La obra propone un viaje emocional tan incómodo como liberador, en el que el actor despliega una interpretación intensa que interpela al espectador de principio a fin.

La obra cuenta con guion y dirección de Roberto Farías, quien construye una pieza profundamente honesta que explora los límites entre la vida, el arte y la despedida.

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La historia se sitúa en un presente atravesado por la fragilidad, donde una figura escénica, enfrentando una enfermedad terminal, decide exponerse sin reservas en lo que será su última función. En ese contexto, "El Performer" convierte la despedida en un acto de entrega total, casi como una forma de justicia poética.

En escena, la obra se presenta como un “concierto teatral” que combina ironía, sensibilidad, humor negro y momentos de gran crudeza, consolidándose como una de las propuestas más disruptivas de su trayectoria. Con una entrega física y emocional total, Valenzuela transforma el escenario en un espacio de absoluta exposición, donde todo puede ser dicho.

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