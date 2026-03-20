Dolor en Hollywood: murió Nicholas Brendon, el recordado actor de "Buffy, la cazavampiros"

Falleció a los 54 años por causas naturales mientras dormía. Su familia y colegas, entre ellos Alyson Hannigan, le rindieron tributo destacando su calidez, su lucha personal y su reciente pasión por el arte.

El mundo del espectáculo lamenta la pérdida de Nicholas Brendon, el actor estadounidense que saltó a la fama internacional a finales de los años 90. Brendon, nacido en Los Ángeles en 1971, falleció el viernes 20 de marzo de 2026 a la edad de 54 años. Según un comunicado emitido por su familia, el intérprete murió en paz mientras dormía por causas naturales.

Brendon es recordado principalmente por su papel de Xander Harris en la serie de culto Buffy, la cazavampiros, donde apareció en 144 episodios a lo largo de sus siete temporadas. Su personaje fue considerado el pilar emocional del grupo, aportando humor y una perspectiva humana frente a las amenazas sobrenaturales. Además de su éxito en Sunnydale, el actor tuvo una presencia constante en la televisión con un papel recurrente como el analista técnico Kevin Lynch en la serie policial Criminal Minds entre 2007 y 2014.

Nicholas Brendon y Sarah Michelle Gellar en Buffy la cazavampiros Falleció Nicholas Brendon, el recordado actor de "Buffy, la cazavampiros" Tras conocerse la noticia, su compañera de elenco y amiga cercana, Alyson Hannigan (quien interpretó a Willow Rosenberg), compartió un desgarrador mensaje en Instagram acompañado de una fotografía de ambos en la serie. "Mi dulce Nicky, gracias por años de risas, amor y los Dodgers", escribió la actriz, añadiendo que pensará en él cada vez que vea una silla mecedora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alyson Hannigan Denisof (@alysonhannigan) A pesar de su éxito profesional, la vida de Brendon estuvo marcada por problemas de salud y desafíos personales. En los últimos años, el actor fue abierto sobre sus batallas contra la depresión y el abuso de sustancias, así como sus frecuentes roces con la ley. En el ámbito médico, Brendon sufría del síndrome de cauda equina, una grave afección espinal que le obligó a someterse a varias cirugías de columna, y en 2022 había sufrido un infarto relacionado con un defecto cardíaco congénito.

No obstante, su familia destacó que, al momento de su partida, Nicholas se encontraba optimista sobre el futuro y bajo tratamiento médico. En años recientes, había volcado su energía en la pintura y el arte, una faceta que sus seres queridos describieron como "uno de los reflejos más puros de quién era él".