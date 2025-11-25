25 de noviembre de 2025 - 11:41

La película de acción con Leonardo DiCaprio que llega a HBO Max: es de las mejores de su filmografía

A nada del estreno de "Una batalla tras otra", un clásico filme del actor se suma a la plataforma de streaming.

HBO Max suma una película de Leonardo DiCaprio a su catálogo.

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Atrápame si puedes”. Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por DiCaprio junto a Tom Hanks, la película de acción y comedia está inspirada en la historia real de Frank W. Abagnale Jr., el estafador que logró convertirse en piloto, abogado y médico… todo antes de cumplir 21 años.

Leonardo DiCaprio y Tom Hanks en "Atrápame si puedes".

La trama sigue el juego del gato y el ratón entre el joven maestro del engaño y el agente del FBI decidido a atraparlo. Una comedia policial que resiste el paso del tiempo, vuelve a estar disponible para verla en streaming y se perfila como uno de los estrenos fuertes del mes.

¿De qué se trata "Atrápame si puedes"?

La película de 2002 está inspirada en la historia real de Frank W. Abagnale Jr., uno de los estafadores más brillantes y escurridizos de los años 60. Antes de cumplir 21 años, Frank logró hacerse pasar por piloto comercial, médico y abogado, mientras ejecutaba falsificaciones millonarias que pusieron en jaque a las autoridades estadounidenses.

Embed - Catch Me if You Can (2002) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Del otro lado está Carl Hanratty (Tom Hanks), un persistente agente del FBI decidido a atraparlo, dando lugar a una persecución ingeniosa, llena de humor, tensión y giros inesperados. La dinámica entre ambos actores, ganadores del Oscar, es uno de los puntos más sólidos del film.

A partir de cuándo se podrá ver la película de Leonardo DiCaprio

La película estará disponible en HBO Max a partir del 27 de noviembre, cuando se sume oficialmente al catálogo para todos los suscriptores. Desde ese día podrá verse en su versión remasterizada.

