25 de noviembre de 2025 - 10:57

Fin del misterio: Ariana Grande explicó el extraño vínculo que tiene con Cynthia Erivo

La cantante fue interpelada por los videos donde se la ve junto a su compañera de "Wicked" acariciándose y en modo sobreprotector.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Estrenos de cine: "Wicked: Parte II" promete ser una de las películas más taquilleras del año

Por Redacción Espectáculos
Qué pasa entre Ariana Grande y Cynthia Erivo: el pacto, una teoría espeluznante y una extraña obsesión

Por Redacción Espectáculos

La explicación de Ariana Grande sobre su cercanía con Cynthia Erivo

Durante la conversación en el podcast “Good Hang with Amy Poehle”, la conductora le preguntó directamente a Ariana por los videos virales donde se la veía tomada de la mano o muy cerca de Erivo durante notas promocionales.

“Canalizo mucha energía a través de mis manos”, explicó la artista pop. “Siempre estoy tomando una mano o agarrando algo. Me gusta transmitir apoyo y energía”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PageSix/status/1990818316537967037&partner=&hide_thread=false

Grande recordó el primer clip que desató los comentarios, una entrevista en “Advocate Channel”, admitió que ni siquiera fue consciente del gesto en ese momento. “Solo quería acompañarla. Fue algo espontáneo y muy lindo”, sostuvo, y destacó que ambas se esfuerzan por mantener ese nivel de apoyo mutuo incluso fuera del set.

La actriz también contó cómo sostienen el vínculo ahora que el rodaje terminó y cada una retomó su agenda: “Hay mucho tiempo entre el final de la filmación y la gira de prensa. Hablamos cuando podemos, siempre intentando seguir conectadas”.

Qué dijo Cynthia Erivo sobre la relación con Ariana Grande

Meses atrás, Erivo había dado su versión en “The Drew Barrymore Show”, donde describió el vínculo con Ariana como cercano y natural.

“Soy muy de abrazar, de tocar, de mostrar afecto”, dijo. También subrayó que el contacto físico no siempre está ligado a lo romántico: “A veces es la forma más simple de comunicar apoyo. Creo que le tenemos miedo al contacto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailydot/status/1865079302305276083&partner=&hide_thread=false

Qué pasará con Wicked después del éxito en cines

Tras el estreno de “Wicked” en 2024 y la llegada de “Wicked: For Good” este año, Universal Pictures ya evalúa cómo continuar la historia.

Aunque el estudio no confirmó una tercera entrega, sí dejó abierta la puerta a spin-offs o incluso una precuelas centradas en algunos personajes principales. Tanto Grande como Erivo suenan como posibles participantes de futuros proyectos.

Embed - WICKED 2: Por Siempre Tráiler 2 Español Latino (2025)

