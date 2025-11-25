Fin del misterio: Ariana Grande explicó el extraño vínculo que tiene con Cynthia Erivo

En medio del furor por la segunda parte de “Wicked” , Ariana Grande decidió poner fin a las especulaciones sobre su relación con su coprotagonista Cynthia Erivo. En una entrevista, la cantante aclaró qué hay detrás de la complicidad que se volvió tendencia en redes . Sin embargo, su respuesta dejó más inquietos a los fanáticos de la cantante.

Durante la conversación en el podcast “Good Hang with Amy Poehle”, la conductora le preguntó directamente a Ariana por los videos virales donde se la veía tomada de la mano o muy cerca de Erivo durante notas promocionales.

“Canalizo mucha energía a través de mis manos” , explicó la artista pop. “Siempre estoy tomando una mano o agarrando algo. Me gusta transmitir apoyo y energía”, agregó.

Grande recordó el primer clip que desató los comentarios, una entrevista en “Advocate Channel”, admitió que ni siquiera fue consciente del gesto en ese momento. “Solo quería acompañarla. Fue algo espontáneo y muy lindo”, sostuvo, y destacó que ambas se esfuerzan por mantener ese nivel de apoyo mutuo incluso fuera del set.

La actriz también contó cómo sostienen el vínculo ahora que el rodaje terminó y cada una retomó su agenda: “Hay mucho tiempo entre el final de la filmación y la gira de prensa. Hablamos cuando podemos, siempre intentando seguir conectadas”.

Qué dijo Cynthia Erivo sobre la relación con Ariana Grande

Meses atrás, Erivo había dado su versión en “The Drew Barrymore Show”, donde describió el vínculo con Ariana como cercano y natural.

“Soy muy de abrazar, de tocar, de mostrar afecto”, dijo. También subrayó que el contacto físico no siempre está ligado a lo romántico: “A veces es la forma más simple de comunicar apoyo. Creo que le tenemos miedo al contacto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailydot/status/1865079302305276083&partner=&hide_thread=false Has Drew Barrymore found her touchy kindred spirit in Cynthia Erivo? pic.twitter.com/S6MRFByRTE — The Daily Dot (@dailydot) December 6, 2024

Qué pasará con Wicked después del éxito en cines

Tras el estreno de “Wicked” en 2024 y la llegada de “Wicked: For Good” este año, Universal Pictures ya evalúa cómo continuar la historia.

Aunque el estudio no confirmó una tercera entrega, sí dejó abierta la puerta a spin-offs o incluso una precuelas centradas en algunos personajes principales. Tanto Grande como Erivo suenan como posibles participantes de futuros proyectos.