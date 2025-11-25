La Cantata Santa María de Iquique llega a la Nave UNCuyo en una presentación especial y con entrada gratis

El emblema de la Nueva Canción Chilena se interpretara este jueves 27 de noviembre en la sala de la UNCuyo.

La Nave UNCuyo abrirá sus puertas este jueves 27 de noviembre, a las 21, para recibir una de las obras más emblemáticas de la Nueva Canción Chilena: la "Cantata Santa María de Iquique", compuesta por Luis Advis e inmortalizada por Quilapayún. Ahora, será interpretada por docentes y estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

El concierto tendrá lugar en la Sala Roja, ubicada en Maza 250, y tendrá una entrada gratuita (disponible en Entradaweb.com.ar) y la opción de una contribución solidaria de $2.000.

Considerada una pieza fundamental de la memoria latinoamericana, la "Cantata Santa María de Iquique" revive la masacre de los obreros del salitre ocurrida en 1907 en el norte de Chile.

A través de la narración y el canto, Advis logró plasmar no solo la crudeza de la tragedia sino también el espíritu de lucha y dignidad de quienes fueron víctimas de la represión. Quilapayún, con su impronta vocal inconfundible, convirtió la obra en un símbolo de resistencia y conciencia social que sigue vigente más de medio siglo después.

La presentación en la Nave UNCuyo forma parte de un proyecto de extensión de la Facultad de Artes y Diseño, reafirmando el compromiso de la universidad con la cultura, la memoria activa y el vínculo con la comunidad. En un contexto donde las luchas históricas por la justicia social vuelven a cobrar relevancia, la cantata ofrece una oportunidad para revisitar un episodio doloroso desde el arte, la reflexión y el encuentro colectivo.