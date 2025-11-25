Premios de la FUNCuyo: la universidad distinguió los proyectos más innovadores de Mendoza

La Fundación de la UNCuyo (FUNC) realizó —junto con la Agencia de Innovación , Ciencia y Tecnología de Mendoza ( AMICyT )— la entrega de los Premios Gustavo Kent , en el Espacio Arizu de Godoy Cruz . En esta edición, las distinciones buscaron reconocer "proyectos disruptivos" y "propuestas originales", marcados por su innovación e impacto social.

Qué dijo la policía hot tras revelarse nuevo contenido erótico: "Facturé $6 millones en un mes"

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 25 de noviembre

El encuentro contó con la presencia de Augusto Salvatto , analista especializado en innovación, inteligencia artificial (IA) y cultura del cambio, quien brindó una charla sobre IA.

Entre los ganadores hubo empresas mendocinas, organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, docentes, investigadores, y estudiantes, que recibieron estatuillas y reconocimientos especiales.

Augusto Salvatto, analista especializado en innovación, inteligencia artificial y cultura del cambio.

La apertura del evento estuvo a cargo de Miguel González Gaviola (decano de la Facultad de Ciencias Económicas ( FCE ) y presidente de la FUNC ), quien destacó que la innovación es clave para el desarrollo económico y que el premio "se enfoca en visibilizar iniciativas locales".

Antes de dar inicio a la entrega de premios de las distintas categorías, se otorgó una distinción especial por su trayectoria a la científica María Sance , doctora en Ciencias Biológicas y referente en alimentación sustentable, bioactivos e innovación con impacto territorial.

image María Sance, doctora en Ciencias Biológicas. Gentileza Prensa UNCuyo

Christian Marcel, del Instituto Balseiro, obtuvo el primer puesto en la categoría de Investigación Aplicada con un proyecto de modelos predictivos con IA para optimizar la eficiencia y la seguridad en reactores nucleares. El reconocimiento incluyó un monto de $3.000.000 destinado a financiar el desarrollo de la iniciativa.

Proyectos premiados

Las iniciativas seleccionadas formaron parte de las casi 60 postulaciones organizadas en seis categorías diferentes.

Innovación con Impacto Territorial

1º puesto: HEMA. Diagnóstico genético y molecular de alta precisión, único en Cuyo, que brindó más de 8.000 diagnósticos oportunos a pacientes de la región.

2º puesto: LEAN VISION. Visión artificial de alta resolución para detectar fallas no perceptibles al ojo humano.

3º puesto: SIMMPLE PMI. Solución de salud digital que facilita el acceso a atención primaria y agiliza recupero de gastos médicos.

Innovación en Sostenibilidad

1º puesto: BIOELEVEN. Biotextiles compostables creados a partir de residuos agroindustriales, con validación científica.

2º puesto: VONK BIO DISEÑO. Biotextiles ignífugos y compostables con escalabilidad industrial.

3º puesto: AWEN BIODISEÑO. Biomateriales desde residuos domésticos (yerba, café, cáscaras) para calzado y accesorios biodegradables.

Transformación Digital para Pymes

1º puesto: MECANÁLISIS. Robot ultracompacto para inspección de generadores eléctricos sin desmontaje del rotor.

2º puesto: INNOVADUCATE. Lectura automática de mamografías mediante IA avanzada.

3º puesto: INTERBRAIN. Simulador de juicios por jurado en realidad virtual inmersiva.

Innovación Pública

1º puesto: Administración Tributaria Mendoza (ATM). Plataforma con IA, automatización y blockchain que reduce trámites y mejora equidad fiscal.

2º puesto: AYSAM. Monitoreo en tiempo real con IA para mejorar eficiencia de agua y saneamiento.

3º puesto: Municipalidad de Las Heras. Modelo territorial integral en agua, producción y turismo sostenible.

Innovación en Investigación Aplicada

1º puesto: Christian Marcel (Instituto Balseiro). Modelos predictivos con IA para optimizar eficiencia y seguridad en reactores nucleares.

2º puesto: Lucas Armando Resa Jurin. Control de plagas de vid sin insecticidas.

3º puesto: María Belén Hapon. Kit diagnóstico nanotecnológico para detección temprana de deficiencia de yodo.

image

Voces de autoridades

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, subrayó que la innovación requiere una transformación humana y cultural, y celebró el talento y creatividad de todas las propuestas. Destacó que todas las ideas participantes aportan valor por su impacto social y originalidad. "La inteligencia artificial, como bien se dijo, no va a venir a resolver nuestros problemas por sí misma. Se trata de trabajar desde lo humano, y en el caso de la inteligencia artificial, se trata de una transformación cultural. Las transformaciones tenemos que iniciarlas primero nosotros y después hacer uso de estas herramientas tan poderosas", dijo Sánchez.

"Esto demuestra también la capacidad y la resiliencia. Demuestra que en estas circunstancias no nos quedamos ni quietos ni dormidos. En estas circunstancias aflora el talento, aflora la creatividad, aflora esa innovación que es lo que hoy se premia", expresó la Rectora.

Federico Morabito, presidente de la AMICyT, resaltó que los premios impulsan el ecosistema científico-tecnológico, fortalecen la competitividad local y reconocen el talento mendocino.

Sobre los Premios Gustavo Kent

Los Premios Gustavo Kent surgieron para reconocer la innovación en la sociedad mendocina y honrar la memoria del ex vicerrector Gustavo Kent, profesor titular de la cátedra de Legislación Industrial y especialista en Docencia universitaria, quien falleció a los 54 años en el 2011.

Estos premios funcionan además como un espacio de visibilización y articulación entre sectores públicos, privados y académicos, abriendo puertas a nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración.