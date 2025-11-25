Qué dijo la policía hot tras revelarse nuevo contenido erótico: "Facturé $6 millones en un mes"

La oficial de la Policía de la Ciudad fue suspendida tras difundir videos eróticos usando el uniforme. Tras ello, aseguró que los hizo "por necesidad" y que en las fuerzas de seguridad solo cobraba $600.000.

Nicole, la oficial de la Policía de la Ciudad suspendida por protagonizar contenido erótico en redes sociales con el uniforme puesto, volvió a hablar públicamente y explicó cómo vive el proceso disciplinario que enfrenta dentro de la fuerza. Por mientras, continúan apareciendo imágenes y videos de su material.

La reciente suspendida aseguró que jamás dimensionó las consecuencias y que tomó la decisión empujada por una necesidad. Contó que recién tomó conocimiento del sumario cuando fue notificada y que siempre supo que su conducta podría representar una falta, pero no imaginó el impacto mediático.

"Sabía que podía tener una falta, pero no pensé que iba a pasar todo esto. Lo hice por necesidad económica", dijo en medios televisivos, donde también expresó: "Estoy muy arrepentida" y remarcó que espera la resolución oficial.

“Facturé $6 millones en un mes”, reveló La agente de 25 años pidió disculpas por haber grabado con el uniforme y admitió que pudo haber actuado con falta de criterio. Además, dijo que es consciente de que podría resultar desafectada de las fuerzas. No obstante, confirmó que los videos sexuales se convirtieron en su principal sustento.

“Este mes empecé con la venta de contenido y facturé $6 millones. En la Policía cobraba $600 mil”, confirmó durante una entrevista. A su vez, aclaró que las otras mujeres que aparecen en sus videos no forman parte de ninguna estructura organizada y que nunca recibió denuncias.

Por otra parte, las redes sociales se inundaron de su contenido erótico, tras la repercusión mediática. Esto generó debate, ya que para ver el material debes contar con una suscripción paga. Pero ahora circula en diferentes plataformas, especialmente X.

