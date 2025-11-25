25 de noviembre de 2025 - 15:00

Qué dijo la policía hot tras revelarse nuevo contenido erótico: "Facturé $6 millones en un mes"

La oficial de la Policía de la Ciudad fue suspendida tras difundir videos eróticos usando el uniforme. Tras ello, aseguró que los hizo "por necesidad" y que en las fuerzas de seguridad solo cobraba $600.000.

Le dieron de baja en la Policía porteña por su contenido hot.

Le dieron de baja en la Policía porteña por su contenido hot.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

La Policía de la Ciudad inició un sumario administrativo contra la oficial Nicole V.

Le dieron de baja en la Policía porteña por su contenido hot y salió a defenderse: "Fue una salida laboral"

Por Redacción Sociedad
El herido se encuentra internado en el  Hospital Central. Archivo Los Andes.

Avanza la investigación sobre los dos sujetos baleados en un intento de robo en la casa de un policía de Junín

Por Redacción Policiales

La reciente suspendida aseguró que jamás dimensionó las consecuencias y que tomó la decisión empujada por una necesidad. Contó que recién tomó conocimiento del sumario cuando fue notificada y que siempre supo que su conducta podría representar una falta, pero no imaginó el impacto mediático.

Le dieron de baja en la Policía porteña por su contenido hot.
Le dieron de baja en la Policía porteña por su contenido hot.

Le dieron de baja en la Policía porteña por su contenido hot.

“Sabía que podía tener una falta, pero no pensé que iba a pasar todo esto. Lo hice por necesidad económica”, dijo en medios televisivos, donde también expresó: “Estoy muy arrepentida” y remarcó que espera la resolución oficial.

“Facturé $6 millones en un mes”, reveló

La agente de 25 años pidió disculpas por haber grabado con el uniforme y admitió que pudo haber actuado con falta de criterio. Además, dijo que es consciente de que podría resultar desafectada de las fuerzas. No obstante, confirmó que los videos sexuales se convirtieron en su principal sustento.

“Este mes empecé con la venta de contenido y facturé $6 millones. En la Policía cobraba $600 mil”, confirmó durante una entrevista. A su vez, aclaró que las otras mujeres que aparecen en sus videos no forman parte de ninguna estructura organizada y que nunca recibió denuncias.

Por otra parte, las redes sociales se inundaron de su contenido erótico, tras la repercusión mediática. Esto generó debate, ya que para ver el material debes contar con una suscripción paga. Pero ahora circula en diferentes plataformas, especialmente X.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Confuso desalojo de personas en situación de calle en el centro de San Martín.

Polémico desalojo de personas en situación de calle en el centro de San Martín

Por Enrique Pfaab
La iniciativa incorpora nuevos supuestos de “peligro inminente”, amplía funciones policiales y establece excepciones a la obligación de identificarse antes de disparar. El PJ votó en contra y advirtió sobre posibles abusos.

Diputados: media sanción a la reforma del uso de armas de fuego de la Policía

Por Redacción Política
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 25 de noviembre

Por Redacción Sociedad
Telekino vendido en Mendoza dio un premio millonario.

Tras días de nerviosismo, apareció el mendocino que ganó $152 millones en el Telekino

Por Rodrigo Cuello