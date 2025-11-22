Avanza la investigación sobre los dos sujetos baleados en un intento de robo en la casa de un policía de Junín

La Fiscalía de Rivadavia- Junín se encuentra investigando a dos sujetos que llegaron heridos de bala al hospital de Maipú y que serían dos de los cuatro delincuentes que quisieron robar en la casa de un policía de Medrano, Junín.

Dos heridos de bala internados en el hospital Central tendrían relación con un tiroteo en Medrano

Los dos heridos se encuentran detenidos; uno en una dependencia policial y el otro, internado en el hospital Central de Ciudad; ambos a la espera de ser imputados, algo que podría realizar el fiscal Facundo Garnica mañana.

Por lo pronto, los investigadores continúan con las medidas tendientes a esclarecer el caso que ya cuenta con una serie de indicios que colocan a los detenidos en la vivienda de Medrano, donde cuatro sujetos quisieron asaltar la vivienda de los padres de un integrante de la Policía de Mendoza.

Ayer uno de los detenidos fue sometido a una intervención quirúrgica para extraerle un proyectil. Los investigadores quieren realizar una pericia balística para establecer si ese plomo extraído por los médicos, salió del arma de uniformado, lo que dejarían en claro que el herido participó del intento de robo .

Por otra parte, si bien hay videos del Chevrolet Prisma gris que habría utilizado la banda tanto para el robo como para dejar a los dos heridos en el hospital Metraux, habría testigos que por estas horas podrían declarar y confirmar que se trata del mismo auto.

El intento de robo se produjo en la madrugada del viernes pasado en una propiedad de la calle La Legua, en Medrano, Junín.

Cerca de las 6.30 un oficial subayudante se encontraba en la vivienda de sus padres cuando tres sujetos lograron ingresar en la propiedad. El policía alertado por los ruidos, salió al encuentro de los ladrones que estaba encapuchados y armados y realizó un disparo disuasorio que fue el inicio de un tiroteo cruzado.

Los ladrones optaron por escapar de la casa, pero el uniformado los persiguió, e incluso le disparó al auto gris en el que se iban, impactando un proyectil en la luneta.

Una hora más tarde llegó al hospital Alfredo Metraux, de Fray Luis Beltrán, Maipú, un auto gris con dos hombres heridos de bala. El conductor los dejó en el centro asistencial y se fue del lugar, pero fue captado por las cámaras de seguridad y fue visto por personal de que custodia el nosocomio.

Los heridos indicaron que fueron baleados en una parada de colectivos, pero horas más tarde, con la investigación en marcha, surgieron las primeras coincidencias en relación al vehículo.

Por el grave cuadro de los heridos, especialmente uno de ellos, desde el Metraux se dispuso la derivación de ambos al Hospital Central, mientras la Fiscalía dispuso que se fijara una consigna policial en las habitaciones donde quedaran internados los pacientes.

Uno de los heridos recibió un proyectil detrás de una oreja que le produjo una lesión facial, en tanto que el otro herido fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en hemitórax derecho, con orificio de entrada y sin salida y su estado es reservado.