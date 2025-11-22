22 de noviembre de 2025 - 08:15

Identificaron a todos los delincuentes que intentaron robar en la casa de Valeria Mazza: dos serían menores

Cinco delincuentes fueron identificados tras el intento de robo en la casa de la modelo, ocurrido el 19 de noviembre, cuando su hija estaba en el domicilio.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Los cinco delincuentes que robaron en el partido bonaerense de San Isidro, en la casa de la modelo Valeria Mazza y su familia, fueron identificados, tras el hecho que ocurrió el pasado 19 de noviembre al mediodía, cuando la hija de la conductora se encontraba en el domicilio.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal Patricio Ferrari sostuvo que “los cinco autores fueron identificados”, al tiempo confirmó que se “realizaron ocho allanamientos”, en el marco de la investigación, ya que los señalados están prófugos.

Según supo este medio, se confirmó que tres de los atacantes son mayores de edad, mientras que los dos restantes podrían ser menores. Los implicados buscaron ingresar a la vivienda y sorprendieron a la hija del matrimonio, una amiga y dos empleadas domésticas.

Ante el impacto, la joven gritó, lo que generó que los malvivientes sustraigan solo una mochila, la cual fue abandonada a “escasos metros de la vivienda” y se escaparon, sin concretar el ilícito.

Anteriormente, las autoridades destacaron que “se trabaja con material fílmico de la vivienda de los damnificados; casas linderas y municipales como con resultados de pericias de rastros”.

