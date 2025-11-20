Ladrones se hicieron pasar por jardineros para entrar a la casa de Valeria Mazza y la hija evitó el robo

El hecho ocurrió ayer en la vivienda ubicada en San Isidro. Los cinco delincuentes huyeron y solo se llevaron perfumes.

Se hicieron pasar por jardineros y robaron en la casa de Valeria Mazza: su hija los echó a los gritos.

La familia de Valeria Mazza vivió un angustiante momento ayer por la tarde cuando cinco delincuentes ingresaron a su casa, se llevaron una mochila, pero huyeron por los gritos de una de sus hijas que alertó la situación.

Según detallaron medio nacionales, los ladrones saltaron el portón de la vivienda ubicada en Acassuso, partido de San Isidro, y se llevaron una mochila que estaba en una habitación. El momento fue visto por Tania Gravier, una de las hijas de la modelo, que junto a una amiga comenzaron a gritar para dar aviso a los empleados. Tras esto, los individuos emprendieron la fuga.

Qué dice la denuncia de los empleados de Valeria Mazza Un trabajador radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta de San Isidro, según le comentó al personal, un grupo de jóvenes tocó timbre haciéndose pasar por cortadores de césped. Minutos después, otros dos individuos saltaron el portón de la entrada, ingresaron al inmueble y manotearon una mochila que estaba en una de las habitaciones de la casa.

Embed ENTRARON A ROBAR A LA CASA DE VALERIA MAZZA



Los delincuentes ingresaron por el fondo.



Seguí en #OtraMañana

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/ekYkxUxInx — A24.com (@A24COM) November 20, 2025 Tras los gritos y la huida, los empleados salieron a perseguirlos, pero se encontraron con la mochila metros más adelante, la cual habría sido descartada para poder escapar con mayor facilidad. La última información dice se llevaron unos perfumes.

En la causa caratulada como "tentativa de robo" interviene la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari. En las próximas horas recopilarán las imágenes de las cámaras de seguridad del hogar para poder identificar a los malhechores.