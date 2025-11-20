20 de noviembre de 2025 - 08:56

Ladrones se hicieron pasar por jardineros para entrar a la casa de Valeria Mazza y la hija evitó el robo

El hecho ocurrió ayer en la vivienda ubicada en San Isidro. Los cinco delincuentes huyeron y solo se llevaron perfumes.

Se hicieron pasar por jardineros y robaron en la casa de Valeria Mazza: su hija los echó a los gritos.

Se hicieron pasar por jardineros y robaron en la casa de Valeria Mazza: su hija los echó a los gritos.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La familia de Valeria Mazza vivió un angustiante momento ayer por la tarde cuando cinco delincuentes ingresaron a su casa, se llevaron una mochila, pero huyeron por los gritos de una de sus hijas que alertó la situación.

Leé además

Ruta 7: camión con 83 motos incendiadas en La Paz

Se incendiaron un camión y las 83 motos que transportaba por la ruta 7: pérdidas totales

Por Redacción Policiales
Nazareno Isern había relatado el ataque que sufrieron sus abuelos en su vivienda de Villa Madero.

El joven asesinado por el robo de su bici había relatado meses atrás el ataque que sufrieron sus abuelos

Por Redacción Policiales

Según detallaron medio nacionales, los ladrones saltaron el portón de la vivienda ubicada en Acassuso, partido de San Isidro, y se llevaron una mochila que estaba en una habitación. El momento fue visto por Tania Gravier, una de las hijas de la modelo, que junto a una amiga comenzaron a gritar para dar aviso a los empleados. Tras esto, los individuos emprendieron la fuga.

Qué dice la denuncia de los empleados de Valeria Mazza

Un trabajador radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta de San Isidro, según le comentó al personal, un grupo de jóvenes tocó timbre haciéndose pasar por cortadores de césped. Minutos después, otros dos individuos saltaron el portón de la entrada, ingresaron al inmueble y manotearon una mochila que estaba en una de las habitaciones de la casa.

Embed

Tras los gritos y la huida, los empleados salieron a perseguirlos, pero se encontraron con la mochila metros más adelante, la cual habría sido descartada para poder escapar con mayor facilidad. La última información dice se llevaron unos perfumes.

En la causa caratulada como "tentativa de robo" interviene la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari. En las próximas horas recopilarán las imágenes de las cámaras de seguridad del hogar para poder identificar a los malhechores.

El antecedente de robo en la casa de la modelo

La casa de Valeria Mazza ya había sido objeto de robo. El 31 de diciembre del 2023, con la familia pasando las fiestas en Punta del Este, ladrones ingresaron, se llevaron joyas y violentaron la caja fuerte donde había otras alhajas y objetos de valor.

El hecho fue alertado por el casero del inmueble que realizó la denuncia en la misma comisaría.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dos hombres fueron detenidos tras agredir a animales en la vía pública.

Violencia contra perros: hay dos detenidos por apuñalar a un Shar pei y patear un Yorkshire en la calle

Por Redacción Policiales
Le robó a una mujer en el colectivo y fue detenido por un policía que viajaba en la misma unidad 

Robó una cartera y un celular en el colectivo, pero un policía a bordo lo persiguió y lo detuvo en Luján

Por Redacción Policiales
Estafas en San Martín: Los detalles del Caso Valestra y las hipótesis sobre su muerte. (Gentileza 2634)

Estafas en San Martín: los detalles del Caso Valestra y las hipótesis sobre su muerte

Por Enrique Pfaab
Lo asaltaron, no quiso entregar su bicicleta y lo mataron de un tiro en la cabeza.

Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza para robarle la bicicleta: tenía 21 años

Por Redacción Policiales