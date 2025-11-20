Morena Rial comenzó a usar el celular en la cárcel y causó un nuevo conflicto

A 52 días de su detención, la influencer Morena Rial ya cuenta con el uso de un teléfono celular , aunque con restricción de tiempo. Esta situación generó el enojo de sobremanera a la joven ya que considera una diferencia de condiciones con las demás reclusas que disponen del aparato durante todo el día.

Morena Rial seguirá en la cárcel: le dictaron prisión preventiva tras el pedido de la defensa

El preocupante cuadro de salud de Jorge Rial que lo obligó a ausentarse de Argenzuela

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a las declaraciones televisivas del abogado Martín Leiro, el mejor amigo de Morena y también letrado Alejandro Cipolla, presentó un escrito en base al artículo de la constitución que indica igualdad ante la ley: “Las otras detenidas tienen teléfono durante las 24 horas, mientras que Morena lo tenía por dos”.

Por tanto, Leiro señaló: “Ella -Morena- firmó un acta de compromiso donde tiene prohibido ingresar a redes sociales, así como hablar con la prensa. Las cuentas son manejadas por otra persona que desconozco quien es. La máxima autoridad del servicio penitenciario me dijo que ella tuvo un periodo de prueba con el teléfono y viene bien”.

“Está totalmente cambiada, lo demuestra día a día, esto es una prueba porque otra Morena hubiera hecho otra cosa. Respecto a la tenencia de los hijos, está con una junta interdisciplinaria. Quizás habla con el papá y se pone a llorar, pero no tuvo una crisis nerviosa”, añadió el abogado.

“Actualmente, Jorge -Rial- está en Cuba, no es abogado y no puede hacer mucho. Ella se siente contenida por su amiga Evelyn, mientras que con su padre se revincula”, cerró el letrado.

Morena Rial continuará detenida

La detención de Morena Rial

El 1 de octubre de 2025, Morena Rial fue enviada a la Unidad Penitenciaria N.º 51 de Magdalena después de que la Justicia dejara sin efecto su excarcelación anterior, al considerar que había infringido varias de las pautas impuestas.

La joven, acusada de robo agravado mediante efracción y escalamiento, no presentó la documentación requerida para conservar el beneficio de la libertad, incluyendo certificados de asistencia a terapia psicológica, comprobantes de presentaciones judiciales y evidencia de sus medios de sustento.

De acuerdo con fuentes policiales, al ser notificada de que sería trasladada a una cárcel común, Rial rompió en llanto. Su defensor, Alejandro Cipolla, criticó la decisión y anticipó que solicitará la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, argumentando que Morena es madre de un niño pequeño.