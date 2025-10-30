30 de octubre de 2025 - 10:32

El preocupante cuadro de salud de Jorge Rial que lo obligó a ausentarse de Argenzuela

La ausencia del conductor preocupó a la audiencia, ya que no se trató de una licencia planificada, sino de un problema de salud que lo obligó a detener sus compromisos.

Jorge Rial preocupó a sus seguidores luego de ausentarse dos días consecutivos de Argenzuela, el ciclo que conduce en C5N. El periodista no estuvo presente el martes ni el miércoles por recomendación médica, después de sufrir un problema de salud que lo obligó a hacer una pausa en su rutina laboral.

Según trascendió, Rial terminó su programa radial del martes sintiéndose débil y sin fuerzas. Ante esa situación, el grupo médico que lo asistió le aconsejó descansar y evitar asistir a su programa televisivo hasta recuperarse por completo.

Qué dijo Jorge Rial sobre su salud

La ausencia del conductor en el canal generó preocupación entre sus seguidores y compañeros, ya que no se trató de una licencia planificada. El miércoles, el periodista volvió a ocupar su lugar en Radio 10 y explicó lo que había ocurrido.

“Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, y estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo”, aclaró frente a su audiencia sobre el motivo que lo llevó a no asistir a su programa.

Con tono reflexivo, Rial reconoció que había intentado sostener su doble jornada laboral, pero no se sintió en condiciones de hacerlo. “Intenté salir un poco de la actualidad, y qué sé yo…”, expresó.

Luego contó que quiso presentarse en su segundo turno, aunque finalmente decidió escuchar a los médicos y priorizar su salud. “El cuerpo me jugó una mala pasada”, admitió.

En las últimas semanas, el conductor había mantenido una agenda intensa entre su programa radial y el televisivo, además de sus intervenciones en redes sociales. Esta vez, la recomendación médica fue clara: reposo y recuperación antes de retomar la conducción de Argenzuela en C5N.

