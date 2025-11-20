A un año del crimen, condenaron a prisión perpetua a la empleada doméstica que asesinó al ingeniero en Pilar

La investigación por el crimen del ingeniero Roberto Wolfenson en Pilar , Buenos Aires , llegó a su cierre judicial este jueves, cuando la empleada doméstica acusada por el homicidio recibió la pena máxima. El fallo fue dictado tras meses de testimonios, peritajes y reconstrucciones del caso.

Rosalía Paniagua fue sentenciada a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro, integrado por los jueces Esteban Andrejin, Osvaldo Rossi y Victoria Santamaría Guglielmetti. La decisión la declaró penalmente responsable por el asesinato ocurrido el 22 de febrero de 2024.

La fiscal Laura Capra había solicitado que Panigua reciba la pena máxima por considerarla culpable del robo calificado por el uso de arma en forma impropia en concurso real con homicidio criminis causa.

De acuerdo a la hipótesis de los investigadores , la trabajadora fue hallada por el ingeniero mientras intentaba robar objetos de valor en la vivienda. Allí, ella utilizó una soga para ahorcarlo y matarlo.

El 23 de febrero de 2024, su profesor de piano se acercó, como de costumbre, a la casa del ingeniero para llevar a cabo las clases, sin embargo, ese día nunca respondió. Luego de varias horas intentando ingresar, lo lograron y allí descubrieron que estaba muerto.

La mucama declaró ante el tribunal que la actual pareja de la víctima le había pedido que le sacara el celular y se lo revise porque creía que la engañaba.

“El señor me descubrió agarrando el celular y empezó la pelea, la discusión. Me empezó a decir cosas malas: que era una desgraciada, una puta, una paraguaya ladrona y que iba a llamar a la policía”, declaró.

“Me agarró de los pelos. No quise lastimar al señor. Todo se me nubló cuando me dijo ‘la concha de tu madre’, y se me fue de las manos”, agregó.

Además, el fiscal Germán Camafreita inició una investigación paralela contra el legista Marcelo Rodríguez y un trabajador de la empresa Vittal, quienes indicaron que el damnificado falleció a causa de un problema cardiológico.