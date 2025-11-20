Brutal ataque de rugbiers en manada a la salida de un boliche quedó grabada e identifican a un agresor

Un joven de 19 años denunció que un grupo de rugbiers del Jockey Club de Córdoba lo atacó en manada a la salida del boliche Grita Silencio . De acuerdo al denunciante, Agustín Salvador Huri , la agresión tuvo lugar durante la madrugada del 27 de septiembre, momento en que recibió una fuerte golpiza que lo dejó tendido en el suelo, sangrando y sin poder recordar con claridad lo sucedido. Luego del episodio, Huri realizó la denuncia correspondiente y el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad .

Durante la jornada de hoy, jueves 20 de noviembre, la víctima se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza para ampliar su denuncia y aportó el nombre de uno de los agresores, a quien se identificará con las iniciales B.F . La causa fue remitida a la unidad fiscal correccional y en manos de Tomás Guevara . Además, los investigadores están trabajando para lograr identificar a todos los agresores, que no superan los 20 años.

La causa se encuentra actualmente en la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP). Se trata de la primera etapa del proceso penal, donde el fiscal busca reunir pruebas para determinar si hubo un delito y quién es el responsable .

En diálogo con Los Andes, la abogada que acompaña a Huri en su denuncia, Julieta Massara , explicó que aún no hay imputados porque el fiscal está reuniendo elementos para poder identificarlos .

"Agustín ha hecho una búsqueda a través de redes sociales y ha podido identificarlos" , acotó la letrada. Además, agregó que el club de rugby al que pertenecen los presuntos agresores no colaboró de ninguna manera.

“Solamente se comunicó con la madre de la víctima. Le pedimos al club que no se comunicara más con ella, sino que se comunicaran directamente con nosotros (los abogados). Ante esa situación, se comunicó un abogado, dijo que había sido contratado por un estudio de abogados de Córdoba y que si le podía facilitar el número de expediente; se lo facilitamos, pero no hubo ninguna novedad ni puesta a disposición por parte del club”, resaltó.

"Una vez identificados, si el fiscal considera que hay elementos de convicción para sospechar que han participado, los va a citar. Puede citarlos a informativa que es, básicamente, cuando se le informa que se está investigando un delito o puede citarlos a imputación formal para ponerlos en conocimiento que están siendo investigados y les ponen conocimiento a las pruebas que tienen contra pero bueno, eso será dentro de algún tiempo", agregó Massara.

Cómo fue el ataque de los rugbiers

Según reconstruyó el denunciante, el hecho se inició como una discusión deportiva, ya que al día siguiente se enfrentaba el club cordobés con Marista (Mendoza) como parte del Torneo del Interior A 2025.

Alrededor de las 4.40, la víctima y sus amigos comenzaron a hablar con el grupo de cordobeses dentro del boliche ubicado en Chacras de Coria. La charla escaló cuando los cordobeses empezaron a decir que “Córdoba era mejor” y se mostraron alterados. Huri les preguntó qué les pasaba y la reacción fue inmediata: cuatro jóvenes lo rodearon, le sujetaron los brazos y uno le dio una trompada en la cara.

Un guardia de seguridad separó a los involucrados y los sacó a todos del boliche. Sin embargo, ya afuera la víctima fue atacada nuevamente por entre cuatro y cinco jóvenes. Huri cree que hasta pudo haber perdido el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es encontrarse adentro del boliche, recostado sobre una camilla, cubierto de sangre.

Las cámaras de seguridad del boliche captaron parte del ataque. Uno de los momentos más violentos ocurrió detrás de un taxi, por lo que no quedó filmado. Las imágenes muestran que Huri cae herido, logra ponerse de pie y es agredido nuevamente.

En la enfermería del boliche le dieron cuatro puntos de sutura: uno en la boca y tres en la cabeza. Luego fue trasladado al Hospital Central, donde le realizaron una radiografía de cráneo, pero no todos los estudios pudieron completarse. Más tarde se confirmó que la víctima sufrió rotura de tímpano, lesión que podría agravar la calificación penal.

El fiscal Guevara dio inicio a la causa como averiguación de lesiones leves, pero podría calificarse como lesiones graves por la rotura de tímpano. Además, ordenó nuevos estudios en el Cuerpo Médico Forense para certificar esta lesión.

Los abogados Julieta Massara, Lucas Lecour, Sergio Salinas y Francisco Machuca se presentaron como querellantes en nombre de Huri. Otro amigo de la víctima, apodado “Mono”, también resultó golpeado durante el mismo episodio y su testimonio consta en el expediente.