17 de noviembre de 2025 - 10:25

El doloroso posteo de la mamá de Fernando Báez Sosa tras el estreno del documental

El caso volvió a estar en boca de todos tras el estreno de "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa".

Fernando Báez Sosa junto a su madre, Graciela Sosa. Foto: Familia Báez Sosa
Fernando Báez Sosa junto a su madre, Graciela Sosa. Foto: Familia Báez Sosa

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

destino verano: guaymallen abre las preinscripciones para ninos, adolescentes y personas mayores

Destino Verano: Guaymallén abre las preinscripciones para niños, adolescentes y personas mayores

Por Redacción
Resultados y ganadores del Telekino

El ganador de $3.800 millones en el Telekino y su jugada de 15 números de la suerte

Por Redacción Sociedad

A través de una publicación en sus redes sociales, la mujer expresó dolor, indignación y condena hacia los rugbiers sentenciados por el asesinato de su hijo.

En un texto cargado de angustia, Graciela relató con precisión la brutal emboscada que sufrió Fernando: “Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos, no dejaron que los amigos lo defiendan”.

Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, afirmó que “este señor no supo educar un hijo”. / Foto: Archivo
Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, afirmó que “este señor no supo educar un hijo”. / Foto: Archivo
Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, afirmó que “este señor no supo educar un hijo”. / Foto: Archivo

Luego, añadió que su hijo nunca tuvo la oportunidad de salvarse: “No le dieron la oportunidad de defenderse. Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse. Lo escupieron en la cara. Se fueron caminando.”

La madre también cuestionó con fuerza la actitud de los condenados tras el asesinato: "Comieron hamburguesas, planeaban las juntadas del día siguiente, querían drogas y alcohol, querían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado", "Nunca pidieron perdón, se hacen las víctimas", remarcó.

fernando báez sosa
El duro posteo de la mamá de Fernando tras el estreno del documental.

El duro posteo de la mamá de Fernando tras el estreno del documental.

Cómo viven hoy los ocho condenados

A cinco años del crimen, los ocho jóvenes condenados, Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi, permanecen alojados en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde mantienen una rutina estable desde su llegada.

Los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. Los acusados sin barbijo. Foto: Clarín
Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Foto: Clarín

Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Foto: Clarín

Los rugbiers reciben visitas familiares una vez por semana, los días jueves entre las 13 y las 17, horario en el que sus allegados pueden llevarles alimentos, bebidas y otros elementos para su estadía.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta roja por fuertes vientos de hasta 140 km/h: las zonas alcanzadas

Alerta roja por vientos de hasta 140 km/h: zonas alcanzadas con suspensión de clases y colectivos

Por Redacción Sociedad
El gran desafío de ayudar a los adolescentes a tener una mejor comunicación y más consciente en la era digital. 

Hablar sin pensar: los riesgos de la comunicación compulsiva en redes sociales

Por Silvana Cataldo
Momia del Aconcagua: la escritora mendocina que predijo el regreso del niño inca a su montaña sagrada

Momia del Aconcagua: la escritora mendocina que "predijo" el regreso del niño inca a su montaña sagrada

Por Ignacio de la Rosa
Virginia Milagros Gómez Coronel es la nueva reina departamental de San Carlos.

San Carlos ya tiene reina de la Vendimia: Virginia Gómez Coronel fue la elegida

Por Gisel Guajardo