El doloroso posteo de la mamá de Fernando Báez Sosa tras el estreno del documental

A través de una publicación en sus redes sociales, la mujer expresó dolor, indignación y condena hacia los rugbiers sentenciados por el asesinato de su hijo.

En un texto cargado de angustia, Graciela relató con precisión la brutal emboscada que sufrió Fernando: “Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos , no dejaron que los amigos lo defiendan”.

Luego, añadió que su hijo nunca tuvo la oportunidad de salvarse: “No le dieron la oportunidad de defenderse. Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse. Lo escupieron en la cara. Se fueron caminando.”

Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, afirmó que “este señor no supo educar un hijo”. / Foto: Archivo

La madre también cuestionó con fuerza la actitud de los condenados tras el asesinato: "Comieron hamburguesas, planeaban las juntadas del día siguiente, querían drogas y alcohol, querían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado", " Nunca pidieron perdón, se hacen las víctimas ", remarcó.

Cómo viven hoy los ocho condenados

A cinco años del crimen, los ocho jóvenes condenados, Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi, permanecen alojados en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde mantienen una rutina estable desde su llegada.

Los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. Los acusados sin barbijo. Foto: Clarín Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Foto: Clarín

Los rugbiers reciben visitas familiares una vez por semana, los días jueves entre las 13 y las 17, horario en el que sus allegados pueden llevarles alimentos, bebidas y otros elementos para su estadía.