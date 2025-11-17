Investigan si fue intencional: comienzan las pericias por el masivo incendio en el Polígono Industrial Spegazzini

La causa está en manos de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI Nº1 de Ezeiza, quien dispuso que los estudios judiciales comenzaran hoy por la mañana, luego de confirmar que la zona quedó asegurada tras el gigantesco siniestro que se inició cerca de las 20.30 del viernes.
En paralelo, aseguradoras de las distintas fábricas afectadas recorrieron el predio para constatar daños millonarios. La fiscalía busca determinar si el fuego se originó por un desperfecto o si fue provocado de manera intencional.
El origen del incendio
De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio habría comenzado en la empresa Logischem y se propagó rápidamente al resto del complejo industrial, afectando a firmas como Iron Mountain, Larroca Minera, Aditivos Alimentarios, Almacén de Frío y Sinteplast.
Ahora los investigadores intentan establecer si la compañía cumplía con las medidas de seguridad obligatorias para almacenar y manipular sustancias peligrosas, ya que en el depósito había productos altamente inflamables y reactivos.
Qué había en el galpón donde se inició el incendio
Según el relevamiento de Celabe, Logischem operaba con varios depósitos de alto riesgo: un galpón vacío de 500m2 con maquinaria, un depósito de inflamables de 1500 m2 con IBC (grandes contenedores plásticos), tambores de 200 litros y garrafas de 200 gramos de gas butano.
Tenia una sola cosa que hacer, la hizo excelente y además retaba al padre para que mire al frente mientras manejaba. El mejor video de la explosión en Ezeiza. pic.twitter.com/IQIMK3QB24
Otro almacén tenía cargas generales de 2000 m2. Un cuarto galpón de también 2000 m2 donde se guardaban oxidantes (hidrosulfito de sodio y aluminio metálico), corrosivos, tóxicos (30 garrafas de 50 kg de bromuro de metilo puro) y otras sustancias como fósforo líquido y cianuro.
Además, el encargado de producción de Logischem informó que había almacenados 25.000 kg de fósforo rojo y 16.000 kg de aluminio en polvo.
El relevamiento de daños de las empresas
El fuego se expandió velozmente a lo largo del predio y provocó distintos niveles de destrucción:
Lagos Plásticos (empresa del marido de Alejandra Maglietti): destrucción total.
Iron Mountain (depósito de papel): destrucción total.