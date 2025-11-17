El fuego que derivó en la explosión se habría originado en un depósito de Logischem donde había productos altamente inflamables y reactivos.

Investigan si fue intencional: comienzan las pericias por el masivo incendio en el Polígono Industrial Spegazzini

Las pericias para determinar cómo comenzó el incendio que arrasó con gran parte del Polígono Industrial Spegazzini, en Ezeiza, avanzan este lunes mientras algunos focos continúan activos. Las autoridades señalaron que se dejarán consumir solos porque no representan riesgo inmediato.

La causa está en manos de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI Nº1 de Ezeiza, quien dispuso que los estudios judiciales comenzaran hoy por la mañana, luego de confirmar que la zona quedó asegurada tras el gigantesco siniestro que se inició cerca de las 20.30 del viernes.

En paralelo, aseguradoras de las distintas fábricas afectadas recorrieron el predio para constatar daños millonarios. La fiscalía busca determinar si el fuego se originó por un desperfecto o si fue provocado de manera intencional.

Impactante explosión e incendio en Ezeiza Una impresionante explosión se produjo este viernes por la noche sobre la central térmica de Ezeiza y, como consecuencia del impacto, explotó una fábrica lindera, generando alerta entre los vecinos de la zona. Captura de video / NA El origen del incendio De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio habría comenzado en la empresa Logischem y se propagó rápidamente al resto del complejo industrial, afectando a firmas como Iron Mountain, Larroca Minera, Aditivos Alimentarios, Almacén de Frío y Sinteplast.

Ahora los investigadores intentan establecer si la compañía cumplía con las medidas de seguridad obligatorias para almacenar y manipular sustancias peligrosas, ya que en el depósito había productos altamente inflamables y reactivos.

Investigan si fue intencional: comienzan las pericias por el masivo incendio en el Polígono Industrial Spegazzini Bomberos voluntarios Berisso Qué había en el galpón donde se inició el incendio Según el relevamiento de Celabe, Logischem operaba con varios depósitos de alto riesgo: un galpón vacío de 500m2 con maquinaria, un depósito de inflamables de 1500 m2 con IBC (grandes contenedores plásticos), tambores de 200 litros y garrafas de 200 gramos de gas butano.

El mejor video de la explosión en Ezeiza. pic.twitter.com/IQIMK3QB24 — Poirot (@Argenpoirot) November 15, 2025 Otro almacén tenía cargas generales de 2000 m2. Un cuarto galpón de también 2000 m2 donde se guardaban oxidantes (hidrosulfito de sodio y aluminio metálico), corrosivos, tóxicos (30 garrafas de 50 kg de bromuro de metilo puro) y otras sustancias como fósforo líquido y cianuro. Investigan si fue intencional: comienzan las pericias por el masivo incendio en el Polígono Industrial Spegazzini Bomberos voluntarios Berriso Además, el encargado de producción de Logischem informó que había almacenados 25.000 kg de fósforo rojo y 16.000 kg de aluminio en polvo. El relevamiento de daños de las empresas El fuego se expandió velozmente a lo largo del predio y provocó distintos niveles de destrucción: Lagos Plásticos (empresa del marido de Alejandra Maglietti): destrucción total.

(empresa del marido de Alejandra Maglietti): destrucción total. Iron Mountain (depósito de papel): destrucción total.

(depósito de papel): destrucción total. Aditivos Alimentarios “El Bahiense” : daños parciales.

: daños parciales. Larocca Minería (producción de neumáticos): afectación parcial.