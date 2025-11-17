El ganador de $3.800 millones en el Telekino y su jugada de 15 números de la suerte

Un apostador acertó 15 números en el sorteo N° 2.402 del Telekino este domingo 16 de noviembre y se llevó un premio de 3.764.924.084 pesos.
Según informaron desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Telekino, el jugador hizo su apuesta en una agencia de la Ciudad de Buenos Aires y acertó todos los números del cartón elegido.
Tradicional:
01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25
03 - 17 - 10 - 06 - 21 - 07 - 22 - 20 - 13 - 02 - 25 - 14 - 04 - 11 - 19
Se registraron 33 ganadores que se llevan $120.744 cada uno.
Para quienes no obtuvieron suerte en esta ocasión, el Telekino ya prepara su próximo pozo. El sorteo se realiza todos los domingos a las 17.15 y se transmite en vivo para todo el país a través de la TV Pública.
El cartón del Telekino cuesta $1.700 en las agencias oficiales de quiniela. Si bien el premio mayores es por 15 aciertos, también hay otros menores por 13 y hasta el número del cartón.