El ganador de $3.800 millones en el Telekino y su jugada de 15 números de la suerte

Un apostador acertó 15 números en el sorteo N° 2.402 del Telekino este domingo 16 de noviembre y se llevó un premio de 3.764.924.084 pesos.

Quini 6: los 37 ganadores de $7,4 millones y los números de la suerte premiados

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

Según informaron desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Telekino, el jugador hizo su apuesta en una agencia de la Ciudad de Buenos Aires y acertó todos los números del cartón elegido.

01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25

03 - 17 - 10 - 06 - 21 - 07 - 22 - 20 - 13 - 02 - 25 - 14 - 04 - 11 - 19

Se registraron 33 ganadores que se llevan $120.744 cada uno.

01

Cuándo es el próximo sorteo del Telekino

Para quienes no obtuvieron suerte en esta ocasión, el Telekino ya prepara su próximo pozo. El sorteo se realiza todos los domingos a las 17.15 y se transmite en vivo para todo el país a través de la TV Pública.

Cuánto sale jugar al Telekino

El cartón del Telekino cuesta $1.700 en las agencias oficiales de quiniela. Si bien el premio mayores es por 15 aciertos, también hay otros menores por 13 y hasta el número del cartón.