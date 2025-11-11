11 de noviembre de 2025 - 10:15

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

El apostador reveló su táctica para el juego. Casi pierde el premio por estar al límite del plazo para reclamarlo en la agencia. ¿Cuánto le quedó de bolsillo?

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

El hombre que ganó el Quini 6 de 2.372.659.254 de pesos reveló su truco para lograrlo, aunque estuvo muy cerca de perder el premio.

El apostador de Río Negro hizo la jugada para el sorteo N° 3.316 del pasado domingo 26 de octubre y acertó los números 11, 29, 36, 39, 42 y 43 en la categoría "Tradicional Primer Sorteo".

Lo curioso es que el hombre se enteró de su colosal premio cuando faltaban apenas tres días para que venciera el plazo para reclamarlo en la agencia N° 64 donde había realizado la jugada.

Según relató Cecilia, la dueña del comercio, se trata de un vecino que vive en una zona cercana a El Bolsón y que se acercó hasta el lugar después de escucharla hablar con los medios locales y advertir: “Por favor que se fijen porque perder este premio es terrible”.

Qué hizo el hombre para acertar los 6 números en el Quini 6

Además, la táctica ganadora del hombre fue clave: dar vuelta su jugada histórica.

"Él me dijo que jugó por 20 años una misma boleta. Como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”, contó la mujer a Clarín, a la vez que señaló que cuando el hombre fue a la agencia estaba una de sus empleadas.

"El hombre sacó el papelito y mi empleada le preguntó: 'Señor, ¿usted sabe que tiene premio?' ‘No’, respondió. No tenía ni idea”.

La dueña de la agencia dijo que el hombre "no la estaba pasando bien económicamente, había tenido unos problemas con su auto y su esposa le ayudó a pagar la tarjeta de crédito porque no había llegado, así que le viene muy bien el premio”.

Según comentó Cecilia, el afortunado llenó los papeles, firmó y ya recibió su premio al que le descontaron el 31% de impuestos, tal como indica la normativa vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Le quedaron limpios unos $1.710 millones”, detalló la mujer, además de revelar que habló con el hombre, quien le dijo: "No caigo".

"Está como medio obnubilado, un poco asustado, muchas cosas se pasan por la cabeza, pero está feliz”, confió la vendedora del ticket de la suerte.

Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 12 de noviembre

El miércoles 12 de noviembre (sorteo N° 3.321), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.100 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $6.000 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $960 millones
  • La Segunda: $2.650 millones
  • Revancha: $6.000 millones
  • Siempre Sale: $360 millones
  • Extra: $130 millones

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

