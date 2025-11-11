El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

El hombre que ganó el Quini 6 de 2.372.659.254 de pesos reveló su truco para lograrlo, aunque estuvo muy cerca de perder el premio.

El apostador de Río Negro hizo la jugada para el sorteo N° 3.316 del p asado domingo 26 de octubre y acertó los números 11, 29, 36, 39, 42 y 43 en la categoría "Tradicional Primer Sorteo".

Lo curioso es que el hombre se enteró de su colosal premio cuando faltaban apenas tres días para que venciera el plazo para reclamarlo en la agencia N° 64 donde había realizado la jugada.

Según relató Cecilia, la dueña del comercio, se trata de un vecino que vive en una zona cercana a El Bolsón y que se acercó hasta el lugar después de escucharla hablar con los medios locales y advertir: “Por favor que se fijen porque perder este premio es terrible”.

"Él me dijo que jugó por 20 años una misma boleta. Como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”, contó la mujer a Clarín, a la vez que señaló que cuando el hombre fue a la agencia estaba una de sus empleadas.

"El hombre sacó el papelito y mi empleada le preguntó: 'Señor, ¿usted sabe que tiene premio?' ‘No’, respondió. No tenía ni idea”.

La dueña de la agencia dijo que el hombre "no la estaba pasando bien económicamente, había tenido unos problemas con su auto y su esposa le ayudó a pagar la tarjeta de crédito porque no había llegado, así que le viene muy bien el premio”.

Según comentó Cecilia, el afortunado llenó los papeles, firmó y ya recibió su premio al que le descontaron el 31% de impuestos, tal como indica la normativa vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Le quedaron limpios unos $1.710 millones”, detalló la mujer, además de revelar que habló con el hombre, quien le dijo: "No caigo".

"Está como medio obnubilado, un poco asustado, muchas cosas se pasan por la cabeza, pero está feliz”, confió la vendedora del ticket de la suerte.

