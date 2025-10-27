27 de octubre de 2025 - 10:06

El ganador de más de $2.372 millones en el Quini 6 y su impecable fórmula de 6 números de la suerte

Los resultados y ganadores del sorteo N° 3.316 realizado este domingo 26 de octubre en la Lotería de Santa Fe.

Resultados y ganadores del Quini 6, domingo 26 de octubre

Resultados y ganadores del Quini 6, domingo 26 de octubre

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Quini 6 tuvo este domingo 26 de octubre un nuevo ganador con un premio de más de 2.722 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.316.

Leé además

Resultados y ganadores de Quini 6

Quini 6: los ganadores del miércoles 22 de octubre y un premio que ya totaliza $8.900 millones

Por Redacción Sociedad
Quini 6: resultados y ganadores del domingo 19 de octubre

Anuncian 13 ganadores del Quini 6 y un tremendo pozo de $7.900 millones

Por Redacción Sociedad

El afortunado es de El Bolsón (Río Negro) y acertó los números 11, 29, 36, 39, 42 y 43 en la modalidad "Tradicional Primer Sorteo". Se lleva $2.372.659.254, según lo informado por la Lotería de Santa Fe. Jugó su boleta en la agencia n° 00064-000.

Además, en "Siempre Sale", hubo 18 apuestas ganadoras, con cinco aciertos. El premio corresponde a $17.729.651,25 para cada jugador.

Todas las demás categorías importantes del Quini 6 quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el miércoles 29 de octubre, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $7.500 millones.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo N° 3.316 del domingo 26 de octubre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

11 - 29 - 36 - 39 - 42 - 43

El pozo de $2.372.659.254 fue para un jugador de Río Negro.

La Segunda del Quini 6

05 - 14 - 20 - 24 - 32 - 34

Sin ganadores. Vacante.

La Revancha del Quini 6

25 - 34 - 40 - 42 - 43 - 45

Sin ganadores. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

17 - 29 - 31 - 33 - 35 - 39

Dieciocho ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $17,7 millones cada uno.

El Quini 6 entregó el premio más grande de su historia- Imagen ilustrativa / Web

Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 29 de octubre

  • Tradicional Primer Sorteo: $700.000.000
  • La Segunda: $1.640.000.000
  • Revancha: $4.780.000.000
  • Siempre Sale: $250.000.000
  • Extra: $130.000.000

Pozo total estimado: $7.500 millones.

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Resultados y ganadores de Quini 6
Resultados y ganadores del Quini 6, domingo 26 de octubre

Resultados y ganadores del Quini 6, domingo 26 de octubre

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el paraiso de playas virgen a 3 horas de argentina, ideal para este verano

El paraíso de playas virgen a 3 horas de Argentina, ideal para este verano

Por Andrés Aguilera
Amanece en Mendoza, frío y nublado. Foto archivo / Los Andes

Llegó el frente frío, ya pasó la máxima y se esperan temperaturas de un dígito

Por Redacción Sociedad
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción
El ingreso de un frente frío hará descender la temperatura mañana en Mendoza.

Después del caluroso día de las elecciones se viene el frente frío: así estará el lunes en Mendoza

Por Redacción Sociedad