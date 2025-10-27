El ganador de más de $2.372 millones en el Quini 6 y su impecable fórmula de 6 números de la suerte

El Quini 6 tuvo este domingo 26 de octubre un nuevo ganador con un premio de más de 2.722 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.316.

El afortunado es de El Bolsón (Río Negro) y acertó los números 11, 29, 36, 39, 42 y 43 en la modalidad " Tradicional Primer Sorteo ". Se lleva $2.372.659.254 , según lo informado por la Lotería de Santa Fe. Jugó su boleta en la agencia n° 00064-000.

Además, en "Siempre Sale" , hubo 18 apuestas ganadoras , con cinco aciertos. El premio corresponde a $17.729.651,25 para cada jugador.

Todas las demás categorías importantes del Quini 6 quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el miércoles 29 de octubre, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $7.500 millones .

11 - 29 - 36 - 39 - 42 - 43

El pozo de $2.372.659.254 fue para un jugador de Río Negro.

La Segunda del Quini 6

05 - 14 - 20 - 24 - 32 - 34

Sin ganadores. Vacante.

La Revancha del Quini 6

25 - 34 - 40 - 42 - 43 - 45

Sin ganadores. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

17 - 29 - 31 - 33 - 35 - 39

Dieciocho ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $17,7 millones cada uno.

El Quini 6 entregó el premio más grande de su historia- Imagen ilustrativa / Web

Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 29 de octubre

Tradicional Primer Sorteo: $700.000.000

La Segunda: $1.640.000.000

Revancha: $4.780.000.000

Siempre Sale: $250.000.000

Extra: $130.000.000

Pozo total estimado: $7.500 millones.

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

