El ganador de más de $2.372 millones en el Quini 6 y su impecable fórmula de 6 números de la suerte

Los resultados y ganadores del sorteo N° 3.316 realizado este domingo 26 de octubre en la Lotería de Santa Fe.
El Quini 6 tuvo este domingo 26 de octubre un nuevo ganador con un premio de más de 2.722 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.316.
El afortunado es de El Bolsón (Río Negro) y acertó los números 11, 29, 36, 39, 42 y 43 en la modalidad "Tradicional Primer Sorteo". Se lleva $2.372.659.254, según lo informado por la Lotería de Santa Fe. Jugó su boleta en la agencia n° 00064-000.
Además, en "Siempre Sale", hubo 18 apuestas ganadoras, con cinco aciertos. El premio corresponde a $17.729.651,25 para cada jugador.
Todas las demás categorías importantes del Quini 6 quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el miércoles 29 de octubre, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $7.500 millones.
11 - 29 - 36 - 39 - 42 - 43
El pozo de $2.372.659.254 fue para un jugador de Río Negro.
05 - 14 - 20 - 24 - 32 - 34
Sin ganadores. Vacante.
25 - 34 - 40 - 42 - 43 - 45
Sin ganadores. Vacante.
17 - 29 - 31 - 33 - 35 - 39
Dieciocho ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $17,7 millones cada uno.
Pozo total estimado: $7.500 millones.
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
