10 de noviembre de 2025 - 11:25

Quini 6: los 15 ganadores de $22 millones y los números de la suerte premiados

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.320, correspondiente al domingo 9 de noviembre.

Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

El Quini 6 premió este domingo 9 de noviembre a 15 jugadores con más de 22 millones de pesos cada uno, aunque los premios mayores quedaron vacantes. De esta manera, el pozo acumulado total crece a un histórico de $10.100 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.320, correspondiente a ayer, hubo 15 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se lleva cada uno $22.027.950 tras acertar cinco de los siguientes números: 17, 30, 33, 37, 40 y 41.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 12 de noviembre, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 12 de noviembre

El miércoles 12 de noviembre (sorteo N° 3.321), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.100 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $6.000 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $960 millones
  • La Segunda: $2.650 millones
  • Revancha: $6.000 millones
  • Siempre Sale: $360 millones
  • Extra: $130 millones
Quini 6: resultados del sorteo N° 3.320 del domingo 9 de noviembre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

02 - 05 - 09 - 26 - 28 - 45

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

05 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

01 - 03 - 04 - 15 - 25 - 31

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

17 - 30 - 33 - 37 - 40 - 41

Hubo 15 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $22 millones cada uno.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

