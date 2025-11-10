La DGE inicia el primer censo de Matemática en Mendoza: qué alumnos abarcará y cuándo será

Tras anuncios y pruebas, finalmente la Dirección General de Escuelas ( DGE ) de Mendoza pondrá en marcha el primer censo provincial de Matemática , un operativo que busca relevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes mendocinos y fortalecer las decisiones pedagógicas en esta área clave.

Más de la mitad de los estudiantes de Mendoza no saben lo mínimo de matemática

Cómo serán las cuatro plataformas que tendrá Mendoza para que los estudiantes aprendan y ejerciten Matemática

El relevamiento será abarcativo e incluirá a todos los alumnos de niveles inicial, primario y secundario de todas las escuelas de Mendoza, tanto de gestión estatal como privada. Se hará en etapas durante noviembre.

Forma parte del Programa Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática (MMAM) 2025, una iniciativa que apunta a revertir los bajos desempeños registrados en esta materia.

Tras haber avanzado con dispositivos para mejorar la enseñanza de Lengua, el gobierno escolar decidió centrar sus esfuerzos en Matemática, considerada la asignatura más desafiante . Los últimos datos del Ministerio de Educación de la Nación indican que el 53,7% de los alumnos secundarios mendocinos se ubican por debajo del nivel básico en esta área, un resultado en línea con la media nacional (54,6%). Apenas el 11,9% alcanza un desempeño “avanzado”, según las pruebas Aprender 2024.

Desde la DGE subrayan que se trata de una estrategia inédita en el país. “Estamos la verdad que muy expectantes, porque entendemos que la información que va a brindar a las instituciones es un valor agregado, un plus, para que puedan tener bien en claro cuáles son los aprendizajes que están desarrollados en menor medida por los estudiantes y poder acompañarlos a través de estrategias de desarrollo institucional ”, explicó Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa de la DGE, al momento de lanzar el programa.

Los últimos datos del Ministerio de Educación de la Nación indican que el 53,7% de los alumnos secundarios mendocinos se ubican por debajo del nivel básico en esta área, un resultado en línea con la media nacional (54,6%). Apenas el 11,9% alcanza un desempeño “avanzado”, según las pruebas Aprender 2024.

Durán destacó además que la información permitirá al gobierno escolar “entender cómo acompañar dentro del Plan Mendoza Mejor Aprendiendo Matemática a los docentes, para que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes”.

La estrategia incluye, además, la incorporación de plataformas digitales orientadas al aprendizaje y la enseñanza de la Matemática.

Los objetivos del nuevo Censo de Matemática de Mendoza

El censo busca evaluar aprendizajes, obtener información diagnóstica y monitorear el impacto del programa en toda la provincia. “También busca identificar las dificultades y obstáculos que se presentan en el proceso de construcción del conocimiento, generar insumos que orienten acciones pedagógicas y de mejora para el fortalecimiento en 2026 y definir estrategias con el acompañamiento de equipos técnicos, docentes, directivos y equipos de supervisión”, detalló Durán.

A su vez, la directora de Planificación de la Calidad Educativa, Nélida Maluf, subrayó que “lo verdaderamente importante es que se va a generar un reporte cualitativo y normalizado, que las escuelas recibirán para las Jornadas Institucionales de febrero de 2026, junto a los resultados de la medición de fluidez y comprensión lectora”.

Estos reportes permitirán a cada establecimiento trabajar con metas claras en sus planes institucionales y contar con una “radiografía” propia, que servirá como base para las jornadas de autoevaluación de diciembre. Además, los equipos directivos, docentes y alumnos deberán completar entre el 3 y el 7 de noviembre una serie de encuestas sobre el clima institucional.

Cuándo será y a quiénes incluirá

El operativo se realizará en dos etapas.

Primera etapa (5 al 11 de noviembre): se desarrollará la muestra provincial, con una aplicación diagnóstica representativa en un conjunto de escuelas seleccionadas. Participarán alumnos de 3° y 5° grado del nivel primario y de 1° y 3° año del nivel secundario.

Segunda etapa (12 al 28 de noviembre): se llevará a cabo el censo provincial, que abarcará a todas las escuelas que no formaron parte de la muestra. En esta fase se evaluará a estudiantes de sala de 5 años del nivel inicial, de 1° a 7° grado de primaria y de 1° a 5° año del secundario.

GRÁFICO MATEMATICA.jpg La mayoría de los estudiantes secundarios no sabe los contenidos mínimos en Matemática. Gráfico: Gobierno de Mendoza.

“Durante prácticamente todo el mes de noviembre se van a estar implementando estas dos instancias: primero, la evaluación muestral, y luego, la evaluación censal. Estamos en un período donde mantenemos reuniones con los supervisores de cada uno de los niveles que serán evaluados, para que conozcan cómo es la organización, la logística, la fecha y cómo será la carga de información”, detalló Maluf.

Procesamiento y resultados

Para el desarrollo del operativo, la DGE realizó capacitaciones para supervisores, directores y aplicadores. Según precisó Durán, “en el GEI, una vez que estas respuestas estén cargadas, desde la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa se procesarán los resultados y se elaborarán informes tanto para los supervisores como para cada una de las instituciones educativas”.

Los informes mostrarán el nivel de logro de cada grado y también se entregará información nominal, estudiante por estudiante, para orientar el acompañamiento de las trayectorias escolares.

Antecedentes del censo

El primer antecedente de esta estrategia data de mayo de 2024, cuando se realizó una evaluación diagnóstica con 7.600 estudiantes de cuarto y séptimo grado de primaria y de tercero y quinto año de secundaria.

En abril de este año, la DGE implementó una primera instancia del censo de Matemática, que alcanzó a 34.000 alumnos de primer año del nivel secundario. Esa experiencia sirvió como prueba piloto para el operativo actual.

Matemática Arranca el Censo de Matemática en Mendoza: desde la DGE subrayan que se trata de una estrategia inédita en el país.

Durán explicó entonces que el objetivo era “conocer cuáles son los aprendizajes con los que los estudiantes ingresan al nivel secundario”, en una muestra que abarcó 40 escuelas y unos 4.000 alumnos.

A partir del 21 de abril de 2024, se avanzó con la instancia censal, que extendió la evaluación a la totalidad de los estudiantes de primer año de la provincia.

Con este nuevo censo, la DGE busca consolidar un sistema continuo de monitoreo que permite saber dónde están parados los chicos en cuanto a sus recursos y generar políticas para la mejora en un contexto en que los resultados preocupan.