La DGE lanzó el censo de matemática y evaluará a 34.000 alumnos

El 72% de los alumnos argentinos no cumple el nivel esperado en Matemática: por qué cuesta tanto aprenderla

Mejorar en matemática

El abordaje se enmarca en el programa Mendoza Mejor Aprendiendo Matemática, anunciado ni bien asumió la nueva gestión y que apunta a mejorar las competencias en esta área, la pata más floja de todas ya que muestra los peores desempeños en las pruebas de aprendizaje.

El operativo Aprender 2023 dio cuenta de que entre 2021 y 2023 aumentó la cantidad de alumnos por debajo de un nivel satisfactorio de desempeño en Matemática y que un considerable 49,8% (la mitad) tuvo un desempeño básico o menor a este.

Censo de Matemática en Mendoza: el relevamiento entre los chicos se realiza a través de la resolución de ejercicios que se entregan en formato papel.

El Censo se había lanzado el año pasado pero con una muestra diferente. A fines de mayo se hizo la primera etapa, con una evaluación diagnóstica que incluyó 7.600 estudiantes de toda la provincia, de cuarto y séptimo grado de nivel primario y de tercero y quinto año de nivel secundario.

“Vamos a saber cuáles son los conocimientos que ya tienen los estudiantes sobre el área de matemática; en función de esto, luego vamos a estar trabajando con capacitaciones docentes, elaboración de material, visitas a las instituciones, para poder pensar un programa de acompañamiento que repercuta en la mejora de esos aprendizajes”, detalló Durán en aquel lanzamiento, en relación a las estrategias que se implementarán para obtener mejoras.

“En el área de matemática hemos notado en las evaluaciones, en los resultados o en el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones nacionales o internacionales, como el Aprender o PISA, que es una dificultad. Entonces ahora es momento de focalizar, como política educativa, también en la mejora de un área que notamos que tiene dificultades y que necesitamos acompañar a los estudiantes para que esto repercuta en su calidad de vida y en un proyecto de vida futura”, dijo Durán en el lanzamiento para el ciclo lectivo 2024.

Tal cual ha adelantado el ministro de Cultura, Educación, Infancias y DGE, Manuel Tadeo García Zalazar, la intención es paulatinamente lograr hacerlo extensivo a todo el alumnado. Esperan con esto obtener un descenso de la cantidad de alumnos en niveles críticos, como ya mostraron que sucedió en Lengua.

La funcionaria aclaró a los Andes que los resultados obtenidos este año no podrán ser comparados con los del año pasado ya que son muestras distintas; sin embargo, destacó que se ha observado durante la trayectoria 2024 mejoras tanto en la permanencia como en la promoción.

“No es el mismo dispositivo que se aplicó el año pasado, el año pasado se aplicó en otros grados que eran la población focal y se hizo una evaluación a principio de año, después una intervención y se evaluó a final del año, para ver si había mejoras. Este año es distinto, lo que nosotros estamos haciendo ahora es un censo que nos va a dar cuenta de cómo inician los estudiantes el primer año de nivel secundario, con qué aprendizajes para que las planificaciones partan desde el diagnóstico de los aprendizajes de los chicos de primer año. Así que no puede compararse porque aparte el año pasado no se evaluó primero”, especificó la directora.

Censo único en el país

“Es un dispositivo nuevo, que presenta características diferentes y que no tiene un par similar en el país”, destacó la funcionaria hoy en la escuela 4-111 Ingeniero Pablo Nogués de Ciudad, donde se hizo el lanzamiento oficial.

“Estamos la verdad que muy expectantes, porque entendemos que la información que va a brindar a las instituciones es un valor agregado, un plus, para que puedan tener bien en claro cuáles son los aprendizajes que están desarrollados en menor medida por los estudiantes y poder acompañarlos a través de estrategias de desarrollo institucional, así como también a nosotros a nivel de gobierno, entender cómo acompañar dentro del Plan Mendoza Mejor Aprendiendo Matemática a los docentes para que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes”, explicó sobre la estrategia.

Detalló que las 40 escuelas seleccionadas para la instancia muestral son representativas de toda la provincia, tanto de escuelas de gestión estatal como privada y de todos los ámbitos.

“El censo inicia el 21 y dura también una semana; en esa semana las escuelas tienen que aplicar las pruebas ellos mismos y cargar las respuestas de los chicos en el GEI (ex GEM). En función de eso, nosotros después descargamos y elaboramos los informes para compartirlos con las escuelas, esto va a ser después del 28”, refirió.

Mendoza tiene 4 plataformas para Matemática

A tono con las mismas intenciones, el gobierno escolar puso a disposición plataformas para que los estudiantes puedan ejercitar matemática, además de tener contenidos a disposición.

Según se ha anunciado, este año las escuelas de Mendoza incorporarán cuatro plataformas virtuales para trabajar el área. Se hará de manera paulatina, llegará al principio a algunas escuelas y se irá extendiendo: la intención es que para el ciclo 2026 puedan estar disponibles para todos los alumnos de primaria y secundaria, para los grados que se hayan desarrollado.

Se trata de entornos más completos que las aulas virtuales a los que se podrá acceder también desde casa y sin conexión.

Por un lado, se trabaja en la ampliación de la cobertura de algunas plataformas que ya se venían utilizando de manera acotada y a modo de prueba para ir ajustándolas en el proceso de uso. Se trata de Matic y Matific. Una más, Mentu, deberá esperar algunos meses.

A mediados del mes pasado se presentó en sociedad quizás la que podría calificarse como “la niña mimada” de la apuesta: Mendoza Aumentada. Se trata de una plataforma desarrollada específicamente para Mendoza y adaptada a las particularidades de los contenidos establecidos por la DGE. Es un programa destinado al nivel secundario que incorpora Inteligencia Artificial y fue desarrollado para trabajar dentro de las aulas en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Naturales.