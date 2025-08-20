Habrá que rendir Lengua y Matemática para ingresar a institutos de nivel superior: cómo será el exámen

El ciclo lectivo 2026 llegará con cambios para quienes busquen acceder al nivel superior. Es que los a spirantes a Institutos de Formación Docente y Técnica deberán rendir un examen de ingreso en Mendoza . Así lo dispuso la Dirección General de Escuelas ( DGE ) en el marco de un plan de mejoras de implementación gradual en dos etapas: 2025-2026 y 2026-2027 en adelante.

La DGE apunta a fijar una base mínima académica con la creación de un dispositivo único de ingreso para estos Institutos , y alcanzará a los de gestión estatal y privada, a partir del próximo ciclo lectivo.

Desde el área se subrayó que esta medida responde a la necesidad de jerarquizar la formación inicial y atender las demandas del futuro formando profesionales con un carácter abierto, participativo y articulado.

Para su aplicación, la Dirección de Educación Superior coordinará la implementación de cursos de nivelación y acciones de apoyo intensivo que les permitan a los aspirantes alcanzar el puntaje mínimo exigido como condición académica básica, garantizando así inclusión y continuidad en la trayectoria formativa.

La directora de Educación Superior, Mariela Ramos, explicó que se construirá un banco de recursos junto con los institutos para que los estudiantes accedan al material, y detalló que las evaluaciones se realizarán en febrero, marzo y abril. “Estas tres instancias estarán destinadas a todos los aspirantes. Quienes no aprueben quedarán en situación condicional hasta rendir nuevamente y cumplir con los requisitos”, agregó.

La funcionaria precisó que la propuesta será una condición básica para todos los institutos, aunque cada establecimiento podrá definir su logística de aplicación. “Los institutos pueden solicitar a la Dirección de Educación Superior el examen correspondiente o elaborarlo en forma propia, debiendo contar con aprobación del gobierno escolar”, aclaró.

Por qué se implementa y segunda etapa

En 2027, el examen ya estará integrado como módulo del sistema de gestión académica y se aplicará de manera uniforme en todo el territorio provincial.

Ramos también destacó que varios institutos ya realizan cursos de ingreso nivelatorios y que los materiales están disponibles en los canales académicos oficiales. “Este dispositivo se elaboró a partir de los núcleos básicos comunes de lengua y matemática, en articulación con la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa, garantizando coherencia entre lo que se enseña en secundaria y lo que se exige en el Nivel Superior”, subrayó.

El gobierno local sostiene entre sus argumentos que la disposición se enmarca en el plan de mejora de la calidad educativa, y la necesidad de generar un dispositivo jurisdiccional para el ingreso a las distintas carreras que ofrecen los Institutos de Educación Superior Docente y Técnica de la Provincia de Mendoza, que responda a la jerarquización de la formación inicial, las demandas del futuro rol profesional con un carácter abierto, participativo y articulado.

Bajo desempeño de los estudiantes

Y apunta a los bajos desempeños en Lengua y Matemática observados en los alumnos del nivel secundario en las pruebas estandarizadas, los cuales no deben concebirse como una problemática ajena al nivel superior, sino como un desafío compartido que interpela al conjunto del sistema educativo.

Menciona que el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que mide el nivel de desempeño de estudiantes de 15 años en áreas clave como Lectura, Matemática y Ciencias, mostro una baja en el desempeño. En la edición 2022 de PISA, Argentina presentó una caída de 0,8 puntos en Lectura, en relación con el 2018, y una disminución de dos puntos en Matemática, en un contexto regional en el que solo veintidós de cada cien estudiantes cumplen con los estándares propuestos. Además, el 7 de diciembre de 2023 se sancionó la Ley N° 9438 que declara a la Alfabetización como política educativa prioritaria en todo el territorio provincial, estableciendo el Plan Estratégico de Alfabetización de Mendoza (PEAM), centrado en la formación inicial, en la formación continua de los docentes a través de ateneos específicos sobre Alfabetización y en la evaluación de las prácticas educativas.

Además refiere que los resultados de las pruebas “Aprender 2024” en Mendoza evidencian una situación preocupante en el área de Matemática, donde el 54,9% de los alumnos de quinto y sexto año de nivel secundario que participaron en la evaluación se ubican por debajo del nivel básico, el 31,2% alcanzó el nivel básico y solo el 13,9% demostró un nivel satisfactorio, sin registrarse desempeños en el nivel avanzado. “Dichos indicadores reflejan desafíos urgentes en el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales, particularmente en competencias lógico-matemáticas, que requiere una respuesta integral desde las políticas educativas”, remarca la DGE.