El Gobierno anunció un aumento del 7,5% para los docentes y no docentes universitarios

El anunció se dio tras el paro nacional que se llevó a cabo este lunes, por parte del personal de las universidades. Según Capital Humano, las subas van en línea con lo otorgado a la administración pública.

El Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes y no docentes universitarios.

Este lunes, el Gobierno nacional anunció el aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales. El otorgamiento se dará entre septiembre y noviembre.

La novedad fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Previo a esto, el personal de las universidades realizó un paro hoy, con motivo salarial y contra el ajuste de Javier Milei. De esta manera, la medida incluye un 3,95% en los salarios de agosto.

Aumento a docentes y no docentes universitarios Comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano. (parte 1) X / @MinCapHum_Ar Además, de forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo. En el caso del personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.

El comunicado de Capital Humano recordó que durante 2024 se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. A la vez destacaron que en "gastos de funcionamiento, durante todo el 2023 y pese a la inflación registrada ese año, el gobierno de Alberto Fernández no aplicó ninguna actualización".