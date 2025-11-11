11 de noviembre de 2025 - 12:18

Por tres horas no podrán cruzar camiones a Chile: qué pasará con los autos particulares

La Dirección General de Aduanas informó que este martes 12 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, se realizará una intervención programada en el sistema informático aduanero a nivel nacional.

La Dirección General de Aduanas informó que este martes 12 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, se realizará una intervención programada en el sistema informático aduanero a nivel nacional.

La Dirección General de Aduanas informó que este martes 12 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, se realizará una intervención programada en el sistema informático aduanero a nivel nacional.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección General de Aduanas informó que este martes 12 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, se realizará una intervención programada en el sistema informático aduanero a nivel nacional.

Leé además

precios en chile: el shopping que rompio record en ventas, los outlets y los productos que vuelven locos a los argentinos

Precios en Chile: el shopping que rompió récord en ventas, los outlets y los productos que vuelven locos a los argentinos

Por Rodrigo Cuello
Sorpresa por los precios de Decathlon Argentina al comparar con Chile: ¿convienen?

Sorpresa por los precios de Decathlon Argentina al comparar con Chile: ¿conviene o no?

Por Redacción Economía

La tarea de mantenimiento se extenderá por aproximadamente tres horas, período durante el cual se interrumpirá el ingreso y egreso de camiones en los distintos pasos fronterizos y dependencias aduaneras del país.

Las autoridades indicaron que el servicio será restablecido una vez finalizadas las tareas técnicas, y recomendaron a los transportistas y operadores logísticos tomar las previsiones necesarias ante la interrupción temporal.

Estos trabajos lógicamente incluye el paso Cristo Redentor, por lo que solo camiones no podrán transitar hacia y desde Chile desde las 20 a las 23. La restricción no afecta a los autos particulares ni micros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El operativo realizado por personal policial. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Cayó un falso médico chileno que atendía a discapacitados y falsificaba documentación para estafar mutuales

Por Redacción Policiales
Tiroteo en el Ripley de Mall Arauco Maipú (Chile)

Los videos del tiroteo en la tienda Ripley: pánico, rostros cubiertos y vitrinas rotas

Por Redacción Mundo
José Antonio Kast, candidato presidencial ultraderechista, a la presidencia de Chile.

Si vas para Chile, te pido viajero...

Por Juan Manuel Torres
Alerta en el sur de Mendoza: un volcán registró actividad con una emisión de cenizas de más de 1.000 metros.

Alerta en el sur de Mendoza: un volcán registró actividad con una emisión de cenizas de más de 1.000 metros

Por Redacción Sociedad