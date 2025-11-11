Por tres horas no podrán cruzar camiones a Chile: qué pasará con los autos particulares

La Dirección General de Aduanas informó que este martes 12 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, se realizará una intervención programada en el sistema informático aduanero a nivel nacional.
La Dirección General de Aduanas informó que este martes 12 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, se realizará una intervención programada en el sistema informático aduanero a nivel nacional.
La tarea de mantenimiento se extenderá por aproximadamente tres horas, período durante el cual se interrumpirá el ingreso y egreso de camiones en los distintos pasos fronterizos y dependencias aduaneras del país.
Las autoridades indicaron que el servicio será restablecido una vez finalizadas las tareas técnicas, y recomendaron a los transportistas y operadores logísticos tomar las previsiones necesarias ante la interrupción temporal.
Estos trabajos lógicamente incluye el paso Cristo Redentor, por lo que solo camiones no podrán transitar hacia y desde Chile desde las 20 a las 23. La restricción no afecta a los autos particulares ni micros.