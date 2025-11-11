Suspendieron las clases en un colegio privado por una fuerte amenaza: "Iremos con dos AK-47"

Anoche, las autoridades del establecimiento escolar recibieron un mensaje sobre la presencia de un "grupo anticatólico" armado.

Suspendieron las clases en un colegio privado por un mensaje amenazante: "Entregarle al diablo todas las almas posibles".

Esta mañana el Colegio Corazón de María de Ciudad suspendió sus clases debido a una alarmante amenaza sobre la presencia de un "grupo anticatólico" armado que se dirigiría al establecimiento escolar para "entregarle al diablo y a nuestro señor todas las almas posibles".

"Estimada comunidad: se les informa que debido a la recepción de una amenaza anónima, y en estricto cumplimiento del protocolo de seguridad y justicia de la Provincia de Mendoza, la Comisión Directiva ha determinado la suspensión total de todas las actividades académicas y administrativas del Colegio Corazón de María para el día martes 11 de noviembre", indicaron desde el colegio.

Colegio Corazón de María El mail que enviaron las autoridades del colegio a los padres. La alarmante amenaza El mensaje que habría sido recibido mediante WhatsApp tiene parte escrita en latín: "Bunum noctis (buenas noches), somos unos grupos anticatólicos encargados de hacer tiroteos en todas las instituciones de dicha religión en Mendoza. Mañana, martes 11 de noviembre, estaremos en el Colegio Corazón de María", comienza el texto.

Continúan que se presentarán al lugar en un "transcurso de 7:15 am a 4:00 pm, con 2 de nuestras AK-47 y un fusil M4A4 para entregarle al diablo y a nuestro señor todas las almas posibles".

Colegio Corazón de María La amenaza que recibieron anoche sobre la presencia de un "grupo anticatólicos". Luego enviaron otro mensaje escrito en latín cuya traducción al español dice: "No intenten encontrarnos, permanecemos en las sombras. Si lo intentan, las consecuencias serán peores".