11 de noviembre de 2025 - 11:32

Suspendieron las clases en un colegio privado por una fuerte amenaza: "Iremos con dos AK-47"

Anoche, las autoridades del establecimiento escolar recibieron un mensaje sobre la presencia de un "grupo anticatólico" armado.

Suspendieron las clases en un colegio privado por un mensaje amenazante: Entregarle al diablo todas las almas posibles.

Suspendieron las clases en un colegio privado por un mensaje amenazante: "Entregarle al diablo todas las almas posibles".

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Esta mañana el Colegio Corazón de María de Ciudad suspendió sus clases debido a una alarmante amenaza sobre la presencia de un "grupo anticatólico" armado que se dirigiría al establecimiento escolar para "entregarle al diablo y a nuestro señor todas las almas posibles".

Leé además

Evacuaron la Universidad Católica de Mendoza y su colegio por amenazas de una persona armada

Evacuaron la Universidad Católica de Mendoza y sus colegios por una amenaza de bomba vía mail

Por Ignacio de la Rosa
Polémica en el concurso de la Vendimia 2026: un jurado fue grabado jugando con el celular durante la evaluación.

Polémica en el concurso de la Vendimia 2026: un jurado fue grabado jugando con el celular durante la evaluación

Por Redacción Sociedad

"Estimada comunidad: se les informa que debido a la recepción de una amenaza anónima, y en estricto cumplimiento del protocolo de seguridad y justicia de la Provincia de Mendoza, la Comisión Directiva ha determinado la suspensión total de todas las actividades académicas y administrativas del Colegio Corazón de María para el día martes 11 de noviembre", indicaron desde el colegio.

Colegio Corazón de María
El mail que enviaron las autoridades del colegio a los padres.

El mail que enviaron las autoridades del colegio a los padres.

La alarmante amenaza

El mensaje que habría sido recibido mediante WhatsApp tiene parte escrita en latín: "Bunum noctis (buenas noches), somos unos grupos anticatólicos encargados de hacer tiroteos en todas las instituciones de dicha religión en Mendoza. Mañana, martes 11 de noviembre, estaremos en el Colegio Corazón de María", comienza el texto.

Continúan que se presentarán al lugar en un "transcurso de 7:15 am a 4:00 pm, con 2 de nuestras AK-47 y un fusil M4A4 para entregarle al diablo y a nuestro señor todas las almas posibles".

Colegio Corazón de María
La amenaza que recibieron anoche sobre la presencia de un

La amenaza que recibieron anoche sobre la presencia de un "grupo anticatólicos".

Luego enviaron otro mensaje escrito en latín cuya traducción al español dice: "No intenten encontrarnos, permanecemos en las sombras. Si lo intentan, las consecuencias serán peores".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El perro que atacó al niño en San Martín no había recibido adiestramiento pese a las alertas en su comportamiento.

Habló la dueña del perro que atacó al nene en San Martín: "Ya me robaron y es la única manera de tener la casa segura"

Por Enrique Pfaab
el hombre que atropello a tres jubiladas manejaba en ojotas, ¿que dice la ley y de cuanto es la multa?

El hombre que atropelló a tres jubiladas manejaba en ojotas, ¿qué dice la ley y de cuánto es la multa?

Por Redacción Sociedad
El Estado nacional recuperó un edificio en Once que pertenecía a la Universidad Madres de Plaza de Mayo  

El Estado recuperó un edificio que pertenecía a la Universidad Madres de Plaza de Mayo y que estuvo 10 años desocupado

Por Redacción Sociedad
El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones

Por Redacción Sociedad