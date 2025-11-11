Julieta Makintach habló del documental de Maradona y justificó por qué lo grabó

Esta mañana la jueza pidió declarar y dijo que lo hizo porque fue un pedido de su amiga.

En la cuarta jornada de audiencia de su jury, Julieta Makintach volvió a declarar y habló del documental del juicio por la muerte de Diego Maradona, donde según los fragmentos que se difundieron tuvo una participación aparentemente principal.

La Suprema Corte de Justicia le otorgó 15 minutos para que de sus explicaciones: "Tengo mucho para decir, voy a intentar ser clara y concisa", comenzó la magistrada acusada.

“Se habla del capítulo uno y yo no lo conozco, realmente. No sé qué es el capítulo uno. No sé qué dice. Sé que el fiscal de la causa dijo que no puedo no conocerlo porque ‘hay un tiroteo del padre’. Eso confirma que yo no tuve intervención porque a mi papá lo atentaron, no fue un tiroteo. Yo lo cubrí a mi papá con un torniquete porque estaba sangrando”, relató.

caso Diego Maradona, Julieta Makintach Escena del documental que estaba grabando la jueza del caso Diego Maradona, Julieta Makintach. Captura de video Luego, según el testimonio recopilado por Infobae, continuó: "Vi el teaser que era un proyecto creativo de una amiga que es ama de casa y decoradora de interiores. Me pidió una entrevista para hablar de mí, de mi vida, de mi historia judicial. No vi que esto pudiera tener alguna consecuencia conmigo. Yo entré al juicio y no hablé más que nadie".

Respecto a los videos donde se la ve en los tribunales de San Isidro un domingo por la tarde, argumentó que para ella no es raro estar un fin de semana en el lugar de trabajo porque solía hacer guardias.

"El domingo fui a tribunales, tres horas fui. No vi que hubiera algo oculto en ir a tribunales un domingo. Yo iba todos los días a tribunales, hay guardias, no había nada oculto ni clandestino en eso. No había intención como furtiva", explicó. Videos de la jueza Makintach Makintach estuvo un domingo en los tribunales de San Isidro donde grabó fragmentes del documental del juicio de Maradona. Sobre los camarógrafos y productores que estuvieron con ella dijo: "No conocía a los que me iba a encontrar, solo a mi amiga. No conozco a nadie de la productora. No sé quiénes son. Yo me encuentro con mi amiga, me dice: 'Caminá hasta tu despacho, da la entrevista y volvé en el auto'". “La entrevista habla de mi vida. Me preguntan qué sabes del juicio y respondí: “No conozco a los imputados, no hay nada del juicio que yo pueda decir”. Preguntaba si salía bien porque era mi amiga, las mujeres me van a entender, una le pregunta a su amiga si está saliendo bien”, siguió. Finalmente, detalló que tras las tomas de domingo en tribunales, se subió a su auto, le hicieron tres preguntas más y se fue. Según su relato, el primer día del juicio por Maradona volvió a encontrarse con su amiga y el equipo: "Ahí solo me preguntan si estoy nerviosa y después nunca más. Me siento en mi lugar de jueza y lo único que quería era la verdad".