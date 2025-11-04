Hernán López Muñoz, de sus días en Mendoza a la final con Argentinos: un Maradona en busca su primer título

El sol mendocino caía pesado sobre el predio de Coquimbito y Hernán López Muñoz terminaba otro entrenamiento con la camiseta de Godoy Cruz . En esos días, el nieto de Ana, la hermana mayor de Diego, se había convertido en una de las grandes apariciones del fútbol argentino. Zurdo, gambeteador, con esa forma de jugar que parece venir de otro tiempo, López Muñoz se movía por la cancha como quien baila en espacio reducido.

Bajo la mirada del Gato Oldrá, ídolo eterno del Tomba y entonces entrenador del equipo, el joven porteño se sintió en casa. Mendoza lo abrazó con afecto genuino, la hinchada llegó a corear su nombre y el Gato lo cuidaba como a un hijo futbolístico. En esas temporadas, entre 2023 y 2024, Godoy Cruz vivía uno de los mejores momentos de su historia reciente. Mientras tanto, Independiente Rivadavia todavía peleaba desde la Primera Nacional, soñando con ascender a la Liga.

Aquel contraste, inevitable en nuestra provincia, le daba color al paisaje: el Expreso rodaba fuerte por Primera y la Lepra soñaba con su ascenso. Y en el medio, un Maradona jugaba de diez, sonreía y empezaba a escribir su propio nombre lejos del peso del apellido.

“Era un grupo muy unido, el Gato me dio confianza desde el primer día”, recordaría después Hernán en alguna nota. En esos meses, sus gambetas fueron titulares, sus asistencias y goles generaron murmullos de asombro y su apellido volvió a resonar con respeto . Godoy Cruz lo adoptó y Mendoza le dio espacio para ser él mismo.

Pero el fútbol, que a veces es un boomerang sentimental, lo devolvió a sus raíces. En 2025, el llamado de Argentinos Juniors fue más que una oportunidad: fue el regreso a casa. Hernán creció en esas canchas, había jugado de chico en el Bicho y había jurado que algún día vestiría esa camiseta en Primera".

Pese a ser de la estirpe del Diez, Hernán hizo las inferiores en River, club donde debutó en Primera el 7 de abril de 2019, con un gol frente a Tigre en el Monumental.

Hernán López Muñoz fue transferido al San José Earthquakes de la MLS. (Prensa Godoy Cruz) Hernán López Muñoz, del Tomba fue transferido al San José Earthquakes de la MLS en abril de 2024. (Prensa Godoy Cruz)

Aquella tarde, con apenas 18 años, mostró destellos de lo que sería: una zurda elegante y creativa. Su talento, sin embargo, necesitaba tiempo y espacio para madurar. Lo encontró años después, lejos del ruido, en Mendoza.

Sobre Diego, Hernán suele hablar con un respeto lleno de ternura. “Siempre que veo pasar una pelusa (un diente de león) mientras estoy entrenando, me acuerdo de él, porque le decían Pelusa. Es una forma de tenerlo presente”, contó alguna vez, con la sonrisa de quien guarda un recuerdo muy querido.”, contó alguna vez, con la sonrisa de quien guarda un secreto compartido.

Hernán es hijo de Sergio Daniel López Maradona, ex enganche de Argentinos Juniors y nieto Ana Maradona. De ellos heredó no sólo el amor por la pelota, sino también esa sensibilidad que lo vuelve distinto en la cancha en la que juega con gambeta y una zurda que hipnotiza.

Desde su regreso al Bicho, se transformó en una de las figuras del equipo de Nicolás Diez, además de goles, una asistencia hizo conexión inmediata con la hinchada de La Paternal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1961885292140343374?t=6gJtxulmEEJJnu4IJujLJQ&s=08&partner=&hide_thread=false Hernán López Muñoz, el control es medio gol.pic.twitter.com/V12tRzl4n3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 30, 2025

Entre esos tantos, hubo uno que todavía resuena en Mendoza: en agosto pasado, en el estadio Bautista Gargantini, López Muñoz creó una jugada digna de potrero. Dentro del área, rodeado de camisetas azules, se sacó la defensa de encima con un taco sutil y, con la zurda, definió cruzado para marcar un golazo ante la Lepra, el empate parcial de una tarde caliente de Liga Profesional.

El destino, caprichoso como siempre, le tenía preparada una escena perfecta, porque este miércoles, en el estadio de Instituto, en Córdoba, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia definirán la Copa Argentina. Hernán volverá a cruzarse con ese mismo rival, pero ahora con una historia distinta detrás.

En las tribunas, su papá seguramente recordará aquella vieja entrevista por TV, cuando mostraba con orgullo al chico que apenas empezaba a patear la pelota. “Es zurdo. Ama el fútbol y salió hincha de Argentinos porque quiso”. Hoy ese chico es un profesional, con pasado mendocino como etapa de su carrera, apellido ilustre y una historia propia.

image Hernán López Muñoz siempre tiene presente a Pelusa. Gentileza

Hernán no busca parecerse a Diego. Pero en cada toque, en cada amague y en cada sonrisa después de un gol, hay algo del espíritu que lo une al tío más famoso del mundo. Y este miércoles, cuando salga al campo con la camiseta roja de La Paternal, sabrá que el viaje -ese que lo llevó de las canchas de River a Santiago del Estero, de Mendoza a La Paternal- valió cada paso.