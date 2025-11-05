Son maradoneanos, quieren llegar en micro a Nápoles y celebraron el cumple del 10 con la familia de Diego

Si se trazara una línea recta imaginaria entre Argentina y Nápoles, la distancia que separa ambos puntos es de poco más 11.000 kilómetros . No obstante, todo puede reducirse a un simple nombre: Diego Armando Maradona . El Diez, campeón del mundo con Argentina en 1986, es poco más que un dios en la ciudad del Sur de Italia. Y una familia maradoneana argentina sueña que cruzar ese puente . Pero quieren hacerlo en un colectivo modelo 60 ("como el Diego", acotan), pintada y ataviada para la ocasión y con la que ya empezaron a recorrer Argentina.

Hace poco menos de un mes que Lucas, Estefanía ("La China") y sus hijos -Azul (7) y Oro (5)- están en Mendoza. Pero salieron de su Mercedes natal (Provincia de Buenos Aires) el 10 de diciembre de 2022 . Y su meta es llegar a Nápoles, con su micro Mercedes Benz. Todo el viaje, en tanto, lo van compartiendo por el Instagram @pelusaporelmundo .

"A Nápoles tenemos que llegar sí o sí por vía marítima y estamos viendo por dónde ir, tenemos dos puertos cercanos: Zárate (en Buenos Aires) o ya Uruguay. Igual, no tenemos ningún apunto, esto es un homenaje y, mientras más se disfrute, mejor . Sabemos que vamos a llegar y tener un itinerario no hubiese tenido mucho sentido. Por eso ya dejamos de preguntarnos nosotros mismos por una fecha", describe la feliz y despreocupada familia.

Para costear el viaje, venden stickers (del Diego y de otros motivos) en cualquier ciudad por la que pasan . Pero, además, siempre encuentran un corazón solidario que los recibe, los ayuda desinteresadamente y hasta les hace un espacio en su mesa.

Mientras que este año pasaron el cumpleaños 65 de Maradona en Mendoza -se conmemoró el 30 de octubre-, el año pasado los encontró, junto a su colectivo, en Villa Fiorito. ¡Y pudieron celebrarlo junto a Giannina (hija del Diego), Claudia (esposa) y Benjamín (nieto del 10) arriba del bondi!

La familia maradoneana que salió de Marcedes hace dos años, está por #Mendoza y quieren llegar en bondi hasta Nápoles ⚽️ "Entendimos que no hay tiempo, y que hay que disfrutar" ❤️ pic.twitter.com/4kPvSzuWNk

"Llegamos a Villa Fiorito porque un amigo nos dijo que la familia de Diego iba a estar en el lugar por la noche. Y cuando estuvimos con ellos, ¡hasta se subieron al micro y lo conocieron!", cuentan Lucas y "la China", con esa sonrisa que ya lleva un año en su rostro y que se dibujó el día en que conocieron a "la familia de Dios".

Si yo fuera Maradona, viviría como él

Son miles las anécdotas que la familia lleva a cuestas del bondi maradoneano. Ese mismo que, por supuesto, lleva el "10" en el frente, lleva las Malvinas pintadas con los colores celeste y blanco. Y que también lo muestra a Diego Armando en su estructura pintado y/o ploteado con la camiseta de Boca, de la Selección Argentina, besando la Copa de 1986, con la casaca del Napoli, con traje y barba -look con el que dirigió Argentina en Sudáfrica 2010- o, simplemente, como "el Pelusa".

"Antes de la de pandemia teníamos un negocio de ropa en Mercedes. Si uno miraba de afuera, era como si tuviésemos todo. Pero queríamos algo más. Entonces él (por Lucas) me hizo el chiste de comprar un motorhome y salir de viaje, y yo me prendí y empezamos a buscar", recuerda "la China".

Micro Maradona 4 Lucas, "La China" y Azul, la familia maradoneana que quiere llegar en micro a Nápoles. Los Andes

Así dieron con este motorhome de tipo colectivo, modelo 1960, de color gris y con la patente terminada en "10".

"Fue una señal, ¡tenía el 10 y era del 60, como Diego!", acota la pareja. Así fue como contactaron al dueño de este colectivo -que lo tenía a la venta-, y se contactaron. El hombre les contó que quería venderlo porque quería comprar un auto; y como ellos querían vender su auto (VW Up 2014) para comprar el motorhome, no tuvieron más que avanzar con el trueque.

Desde el 10 de diciembre de 2022 (claro está que no podían empezar este viaje maradoneano otro día que no fuese 10), Lucas, “la China”, Azul y Oro -un poco fanática xeneize la familia- ya recorrieron todo el Litoral Argentino y cruzaron a Brasil.

Y aunque siempre son los cuatro -como tripulantes fijos-, en algunos destinos se suman las dos hijas más grandes de Lucas y Estefanía (Violeta y Blanca).

Les cortaron los motores, pero el viaje no se mancha

"Estando en Curitiba se nos rompió el motor. Y nos estafaron con el primer arreglo, por lo que estuvimos seis meses parados allá", recapitula Lucas. Sin embargo, la mano de Dios no se hizo esperar, y en esa misma ciudad donde fueron engañados, otro corazón solidario les regaló un motor nuevo para que el micro de @pelusaporelmundo pudiese seguir viaje.

Maradoneanos con Claudia y Giannina La familia maradoneana junto a Claudia Villafañe y Giannina Maradona. Instagram @pelusaporelmundo

Así fue como regresaron hacia el sur, haciendo toda la costa uruguaya -siempre intentan que los paisajes que recorren tengan costa-. Pero en Chuy volvieron a fundir el motor. El detalle es que, así como el Diego no se cayó cuando "le cortaron las piernas", tampoco ellos se bajaron de ese viaje. Volvieron a arreglar el micro y continuaron con su aventura.

"Después de eso volvimos a Argentina, hicimos todo Buenos Aires y salimos para San Luis hasta llegar a Mendoza. Acá nos queremos quedar un mes, luego bajar hasta Neuquén y volver hacia el norte, pero ya por el centro del país", describe la familia maradoneana.

Nada los apremia, ni el tiempo ni la ambición de marcar un récord o superar una marca. Para ellos, el objetivo no es llegar a Nápoles, sino disfrutar del viaje.

"En dos años, y con dos motores rotos, entendimos que no hay tiempo y que hay que disfrutar", piensan en voz alta.

Una familia desparramada por todo el mundo

Por cada ciudad por la que han pasado, en cada rincón en que el llamativo colectivo se ha detenido luciendo a Diego Armando Maradona en su piel, cientos de personas se han visto cautivadas y obnubiladas por las imágenes de Maradona. "¡Fuaa, el Diego" suele ser el primer pensamiento que viene a la mente de quien, ocasionalmente, se cruza con este Mercedes Benz modelo 60.

Micro Maradona 3 La familia maradoneana de @pelusaporelmundo costea parte de su viaje con los stickers que venden en cada ciudad por la que pasan. Los Andes

"Hay muchos maradoneanos que se acercan, nos agradecen, se sacan fotos, se emocionan. Porque no es solo el recuerdo del Diego en sí, sino los recuerdos que tienen con su familia de distintos momentos y a los que los traslada el Diego. Muchos se acuerdan de dónde vieron un partido de él con su papá, o qué estaban haciendo en el mundial del 86, del 90, del 94 o de 2010", acota la familia.

El cumple del Diego con los Maradona

El 30 de octubre pasado, para el cumpleaños 65 de Diego Armando Maradona, los cuatro viajeros estaban aquí en Mendoza. Más precisamente, su colectivo se encontraba aparcado en el Parque Metropolitano de Maipú (a diferencia del pasado fin de semana, cuando lo estacionaron en el Parque de los Niños, en Luján de Cuyo).

Sin embargo, el 30 de octubre de 2024 -hace poco más de un año- quedará en la memoria eterna de Lucas, "la China", Azul y Oro. Porque pudieron celebrar el cumpleaños del mejor jugador del mundo en Villa Fiorito, aquella barriada que vio nacer y formarse a Diego.

Como agregado, tuvieron la oportunidad e invitar a subir al micro a Claudia Villafañe, a Giannina Maradona y a Benjamín Agüero. Por lo que, en pocas palabras, festejaron el cumple de Diego Armando con los Maradona.

"Diego, Pelu querido!!!! Hola que loco este día. Después de tantas veces querer tirar la toalla, en el día de tu cumple, en tu barrio, Fiorito, la magia ocurrió. Ese momento que tantas veces imaginamos. La Claudia, Giannina, Benja y tus amigos en Pelu. Te imaginas, puff inexplicable, en el día de tu cumple!! Poder poner en palabras hacia la familia sobre lo que este gran homenaje significa para nosotros fue la oportunidad para renovar la energía, abrir el corazón y juntos estar ahí un poquito más cerca de vos", escribió la familia en una publicación en Instagram de hace poco más de un año.

Maradoneanos con Giannina 1 El abrazo eterno entre Lucas y Giannina Maradona Instagram @pelusaporelmundo

Allí sumaron las fotos abrazando a Giannina y a Claudia.

"Te juramos, como ya lo charlamos, que a Nápoles vamos a llegar. Como forma de retribuir ese gran amor que sembraste en nosotros y en cada maradoneano en esta tierra. Feliz cumple Diego inmenso!!! Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, a luchar por los sueños, a ser auténticos, a vivir como lo sentimos. Gracias a la familia, este momento sin dudas será la fuerza y el impulso para que Pelusa llegue a Nápoles", cerraron.