El jueves 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumple 65 años. No, no hay un error en la conjugación de los verbos, porque, aunque "D10S" se fue de este mundo el 25 de noviembre de 2020, es eterno y sigue cumpliendo años. Y en Mendoza, un colectivo social y solidario, junto a un histórico club de fútbol, convocar a una movida social, cultural y solidaria para homenajear a Maradona . Después de todo, "así lo hubiese querido el Diego".

La imperdible cita es el sábado 1 de noviembre , de 12 a 17 , y en un evento en que el espíritu de " D10S" volverá a brillar en Mendoza. El Diego Armando Colectivo , junto a Gutiérrez Sport Club , serán los artífices de una jornada memorable en las instalaciones del club maipucino ( José Correa y A. Calle S/N, Maipú) para celebrar al mejor jugador del mundo.

Durante el mediodía y la tarde del sábado 1 de noviembre, habrá música en vivo de la mano de la banda “Hidalgo y los galácticos”. Además, se pintará un mural en vivo homenajeando al Diez, junto con sorteos , bingo , una " gran torta maradoniana" y choripanes populares .

La "otra Navidad": convocan movida solidaria para celebrar el cumpleaños de Maradona en un club recuperado. Foto: Instagram @diegoarmandocolectivo

La entrada es a cambio de un alimento no perecedero (que se destinará a comedores de la zona) y el encuentro contará con la presencia de viejas glorias del Gutiérrez Sport Club (conocido popularmente como "el Cele" o "el Perro"). Además, participarán referentes y especialistas en salud mental , junto con permanentes partidas de ajedrez (a cargo de Peón Vuelve).

Pero, tal vez lo más emotivo, será la instalación de un altar del 10 , donde cada asistente podrá dejar su mensaje o su ofrenda para el más grande de todos los tiempos.

Diego Armando Colectivo 8.png La "otra Navidad": convocan movida solidaria para celebrar el cumpleaños de Maradona en un club recuperado. Foto: Instagram @diegoarmandocolectivo

El club de la gente

Según destacaron sus organizadores, el festejo del cumpleaños 65 de Diego Armando Maradona contará con una particularidad especial en Mendoza. Y es que la elección de la sede del Gutiérrez Sport Club no es casual, ya que se trata una institución recuperada recientemente por sus socios y socias, que vuelve a ser un punto de encuentro social, deportivo y cultural.

"Se ha transformado en un ejemplo de representación comunitaria ante el avance y fracaso de la lógica de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que se corresponde plenamente con el ideario de nuestro máximo ídolo, quien entre tantas de sus definiciones afirmó alguna vez que (a las SAD) 'No les interesa el fútbol, solo el negocio'”, destacaron sus organizadores.

Quienes deseen colaborar con la iniciativa, pueden visitar la cuenta de Instagram del Diego Armando Colectivo. Allí podrán acceder a sorteos, así como también comprar láminas, calcos, fanzines y remeras que, además, se encontrarán disponibles el 1 de noviembre durante el cumpleD10S.

Diego Armando Colectivo 2.jpg "Así lo hubiese querido el Diego": son de Mendoza y, en honor a Maradona, asisten a quienes más lo necesitan. Foto: Instagram @diegoarmandocolectivo

Se ponen la 10

El Diego Armando Colectivo nació en Mendoza y en base a un antecedente cargado de simbolismo. Fue en 2015, cuando un grupo de personas decidió “maradonizar” paulatinamente una capilla abandonada ubicada en Agrelo para convertirla en un templo popular que mantenga viva la memoria del 10.

Desde el año pasado, a partir de la organización del primer festejo de cumpleaños de Maradona en Mendoza, el colectivo viene realizando acciones solidarias, culturales y deportivas en distintos barrios. Además, acompañan a comedores y espacios comunitarios, promoviendo la salud y generando espacios de encuentro popular.

"Nuestro norte es aquello que identifica al Diego con nosotros, y que tiene que ver con el lugar de dónde salió y del que nunca se olvidó", resumió a Los Andes la docente Valeria Encinas, una de las 26 integrantes activas y adherentes del "Diego Armando Colectivo".

Como maradonianos de ley, los y las referentes siempre encuentran una frase o situación vinculada al Diego que se aplica a sus acciones y campañas. De hecho, el motor que moviliza cualquiera de sus iniciativas es la máxima "Así lo hubiese querido el Diego".

En setiembre el colectivo organizó el Primer Encuentro de Fútbol Popular Femenino, y en cada lugar por el que pasan, dejan su huella, ya sea un mural, un esténcil, una bandera o un altar. Así como "el Diego" dejaba su huella por donde pisaba.

Diego Armando Colectivo 4.jpg "Así lo hubiese querido el Diego": son de Mendoza y, en honor a Maradona, asisten a quienes más lo necesitan. Foto: Instagram @diegoarmandocolectivo

Así como Maradona nunca se olvidó de sus orígenes en Villa Fiorito, quienes integran el "Diego Armando Colectivo" jamás le darán la espalda a los más olvidados, aquellos a quienes alguna vez Eduardo Galeano definió como "Los Nadies" y en una impecable obra para lograr visibilizarlos.

"Somos un grupo de personas de Mendoza reunidas por la admiración al Diego, a su magia dentro y fuera de la cancha. Por su compromiso con las justas causas" se autodefinen los integrantes del colectivo en su perfil de Instagram, donde no solo comparten los resúmenes de las campañas que organizan, sino -además- anuncian convocatorias a futuro y para quien quiera/pueda sumarse.

"El colectivo comenzó a tomar forma a mediados del año pasado. Éramos un grupo grande que se iba juntando en casas y, de repente, nos encontrábamos con un montón de personas desanimadas por distintas situaciones vinculadas a cuestiones socioeconómicas. Cuando nos dimos cuenta, éramos un montón de maradonianos que veníamos algo bajoneados y, de repente, nos encontrábamos hablando para hacer catarsis y eso nos sacaba del bajón. Y siempre hablábamos de algo relacionado al Diego, alguna de sus frases", rememoró Encinas sobre los orígenes del colectivo.

Entre los maradonianos que son parte del colectivo se encuentran artistas, psicólogos, psiquiatras, docentes, comunicadores, músicos, pasteleras, abogados y abogadas, jubilados, y empleados de bodegas. Muchos integran también la asociación civil Bulla y Barro, y hacen todo tipo de malabares para combinar este rol que tanto los apasiona con sus trabajos, aquellas actividades que deben cumplir para ganarse la vida.

Diego Armando Colectivo 5.jpg "Así lo hubiese querido el Diego": son de Mendoza y, en honor a Maradona, asisten a quienes más lo necesitan. Foto: Instagram @diegoarmandocolectivo

¡Fuaa, el congreso del Diego!

Además, el colectivo participará del Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.