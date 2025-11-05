Alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: qué zonas afectará.

El pronóstico anticipa un día inestable y con descenso de la temperatura en toda la provincia.

Luego de una madrugada con lluvias y un fuerte viento del sur, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas en la provincia.

Para este miércoles, Contingencias Climáticas anticipa un día mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones. La máxima será de 24°C, mientras que la mínima rondará los 11°C, con vientos moderados del sur. En la Cordillera anuncian inestabilidad.

Alerta por tormentas y posibilidad de granizo El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el sureste de la provincia. Por su parte, el Gobierno de Mendoza detalló que las zonas afectadas son zona baja de San Rafael, Malargue, General Alvear, Valle de Uco y zona Este. Cabe destacar que no se descarta caída de granizo.