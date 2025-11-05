Alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: qué zonas afectará.

Luego de una madrugada con lluvias y un fuerte viento del sur, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas en la provincia.
El pronóstico anticipa un día inestable y con descenso de la temperatura en toda la provincia.
Luego de una madrugada con lluvias y un fuerte viento del sur, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas en la provincia.
Para este miércoles, Contingencias Climáticas anticipa un día mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones. La máxima será de 24°C, mientras que la mínima rondará los 11°C, con vientos moderados del sur. En la Cordillera anuncian inestabilidad.
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el sureste de la provincia. Por su parte, el Gobierno de Mendoza detalló que las zonas afectadas son zona baja de San Rafael, Malargue, General Alvear, Valle de Uco y zona Este. Cabe destacar que no se descarta caída de granizo.
El jueves 6 de noviembre la temperatura se mantendrá similar, aunque con notorios cambios. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 10°C, con vientos algo fuertes del sur. Además, rige una alerta amarilla en toda la provincia por nubosidad, lluvias y tormentas, además de estar muy inestable y caída de granizo. En la Cordillera se anticipan nevadas.