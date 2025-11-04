4 de noviembre de 2025 - 20:58

Mendoza, bajo alerta: se esperan lluvias, cielo nublado y descenso de la temperatura

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 11°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo prevé alerta amarilla para casi toda la provincia.

Llueve en algunas zonas de Mendoza y cayó granizo en el Este
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tanto miércoles como jueves se anticipa alerta amarilla por tormentas y caída de granizo en Mendoza, con la temperatura en descenso. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará en los 24°C, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. A continuación, el detalle de ambos días.

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad” este miércoles 5 de noviembre con descenso de la temperatura y alerta amarilla en el sur mendocino por tormentas. La máxima se mantiene en los 24°C, mientras que la mínima será de 11°C, con vientos moderados del sur. En la Cordillera anuncian inestabilidad.

Jueves: tormentas con granizo

El jueves 6 de noviembre la temperatura se mantendrá similar, aunque con notorios cambios. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 10°C, con vientos algo fuertes del sur. Además, rige una alerta amarilla en toda la provincia por nubosidad, lluvias y tormentas, además de estar muy inestable y caída de granizo. En la Cordillera se anticipan nevadas.

