3 de noviembre de 2025 - 08:30

Alertan por nuevo "combo" de Zonda y tormentas con granizo: las zonas afectadas

Hay doble alerta en el pronóstico del tiempo para este lunes, en el marco de una semana con inestabilidad y descenso de la temperatura en Mendoza.

Alerta por Zonda y tormentas con granizo en Mendoza&nbsp;

Alerta por Zonda y tormentas con granizo en Mendoza 

Foto:

Ilustrativa
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tendrá un lunes marcado por un combo meteorológico de viento Zonda y posteriores tormentas, inclusive en el área metropolitana. Además, en Alta Montaña, habrá nevadas.

Leé además

Nubosidad variable en Mendoza para este lunes.

Pronóstico en Mendoza: la semana arrancará con Zonda y tormentas en la previa del ingreso del frente frío

Por Redacción Sociedad
Viento, tormentas y Zonda: el pronóstico del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa)

A qué hora llega hoy el combo de Zonda, tormentas con granizo y viento frío

Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargüe. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 15°C, la máxima alcanzará los 32°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas nivel amarillo para la provincia:

Alerta por viento Zonda en la tarde:

  • Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo
  • Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato
  • Zona baja de Malargüe

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", detalla el SMN.

El Zonda seguirá soplando mañana y podría afectar al Gran Mendoza
Viento Zonda

Viento Zonda

Alerta por tormentas hacia la noche:

  • Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú
  • Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa
  • Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato
  • General Alvear, zona baja de San Rafael

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", anticipa el SMN.

Para hoy se espera ascenso de la temperatura en Mendoza y posibles tormentas para la noche. - Archivo / Los Andes
Para este domingo se espera descenso de la temperatura y posibles tormentas.

Para este domingo se espera descenso de la temperatura y posibles tormentas.

Martes más fresco y siguen las tormentas

Las condiciones de precipitaciones se mantendrían hasta la madrugada del martes.

Por la llegada de un viento del sur, la temperatura bajará mañana, además de repetirse el pronóstico de tormentas hacia la noche, especialmente en el Este provincial.

El reporte de Contingencias Climáticas anuncia para el martes: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Inestable en cordillera. Ingreso de frente frío".

La mínima será de 15°C, mientras que la máxima rondará los 28°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se prevén tormentas y viento zonda para este viernes en Mendoza

Mendoza está bajo alerta amarilla por tormentas y Zonda para este viernes: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Se aproxima un combo de Zonda y tormentas con granizo en Mendoza: todo en un lapso de 24 horas

Se aproxima un combo de Zonda y tormentas con granizo en Mendoza: todo en un lapso de 24 horas

Por Redacción Sociedad
Se prevén tormentas aisladas en sectores del Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza

Alerta en Mendoza por lluvias, granizo y Zonda: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
Dolor por la muerte de Fausto Morcos García, el niño atropellado en Ciudad.

El conmovedor homenaje a Fausto Morcos García, el niño que murió atropellado en Ciudad

Por Redacción Sociedad