Alertan por nuevo "combo" de Zonda y tormentas con granizo: las zonas afectadas

Hay doble alerta en el pronóstico del tiempo para este lunes, en el marco de una semana con inestabilidad y descenso de la temperatura en Mendoza.

Alerta por Zonda y tormentas con granizo en Mendoza

Mendoza tendrá un lunes marcado por un combo meteorológico de viento Zonda y posteriores tormentas, inclusive en el área metropolitana. Además, en Alta Montaña, habrá nevadas.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargüe. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 15°C, la máxima alcanzará los 32°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas nivel amarillo para la provincia:

Alerta por viento Zonda en la tarde: Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo

Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato

Zona baja de Malargüe "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", detalla el SMN.

El Zonda seguirá soplando mañana y podría afectar al Gran Mendoza Viento Zonda Archivo Alerta por tormentas hacia la noche: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú

Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa

Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato

General Alvear, zona baja de San Rafael "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", anticipa el SMN.