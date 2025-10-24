Alerta en Mendoza por lluvias, granizo y Zonda: las zonas afectadas

Defensa Civil de Mendoza emitió una nuevo alerta de situación en el que advierte que continuará la inestabilidad en gran parte del territorio provincial.
Según el reporte, se prevén tormentas aisladas en sectores del Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza, con la posibilidad de que se registre caída de granizo en algunas zonas.
Además, el organismo alertó sobre la probabilidad de viento Zonda en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en áreas de montaña y rutas de acceso.
Las autoridades recordaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.
Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Zonda en Malargue. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 25°C | Mínima: 18°C
Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste. Algo nublado en cordillera.
Máxima: 23°C | Mínima: 12°C
Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera.
Máxima: 29°C | Mínima: 12°C
Parcial nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío.
Máxima: 22°C | Mínima: 11°C
Mayormente nublado y frío con precipitaciones aisladas, vientos moderados del sudeste.
Máxima: 11°C | Mínima: 5°C
Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.
Máxima: 19°C | Mínima: 5°C