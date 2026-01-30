Fin de semana con alertas y "combo meteorológico": dónde y cuándo golpeará la tormenta

Rige una doble alerta por tormentas fuertes a severas con granizo en gran parte de Mendoza El fenómeno afectaría al Valle de Uco , el sur provincial, Gran Mendoza , zona Este y sectores de cordillera y precordillera, desde las primeras horas de este jueves.

La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas que se registrarán durante este viernes 30 de enero en distintos sectores de la provincia.

Según el informe oficial, se prevén abundantes precipitaciones , actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo , afectando principalmente al Valle de Uco y a todo el sur provincial .

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La Dirección de Contingencias Climáticas también informó que para hoy rige alerta amarillo por probabilidad de tormentas intensas acompañadas de granizo en distintos sectores de la provincia de Mendoza.

De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos podrían afectar la cordillera y precordillera del centro y norte provincial, además de Gran Mendoza y la zona Este, con posibilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y caída de granizo en forma localizada.

En detalle: cómo estará el fin de semana en Mendoza

Defensa Civil informó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante un escenario de inestabilidad generalizada, con tormentas fuertes, abundantes precipitaciones, granizo y cambios en la circulación del viento que afectarán a gran parte de la provincia entre este viernes y el domingo.

Viernes: calor, tormentas intensas y viento del sur

Para este viernes 30, se prevé durante la mañana y hasta primeras horas de la tarde viento leve del norte, entre las 11 y las 20, en todo el territorio provincial. Hacia las 23, ingresará viento del sur, primero en la Zona Sur y luego en la Zona Norte, con velocidades estimadas entre 35 y 40 km/h, que persistirán durante la madrugada del sábado.

En cuanto a la nubosidad, el día comenzó con cielo seminublado en el Gran Mendoza, parte del Valle de Uco y la zona Este. Desde el mediodía se espera el desarrollo de convección en el oeste del Valle de Uco, oeste del Gran Mendoza y Malargüe, con tormentas importantes durante la tarde y la noche.

Las precipitaciones podrían ser intensas, con alta probabilidad de caída de granizo, afectando inicialmente a Malargüe y luego extendiéndose al Valle de Uco, Zona Sur y sectores oeste y sur del Gran Mendoza. La zona Este también podría registrar tormentas hacia la noche.

En Alta Montaña, se anuncia mal tiempo a partir del mediodía. La temperatura máxima promedio alcanzará los 34°C, con mínimas de 19°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y 23°C en el resto de la provincia.

Sábado: tormentas generalizadas y marcado descenso térmico

El sábado 31 comenzará con viento leve del sur en toda la provincia, entre las 6 y las 10, debilitándose hacia media mañana. Por la tarde, alrededor de las 18, se prevé una nueva rotación del viento desde el sur, inducida por tormentas, y cerca de la medianoche ráfagas temporarias del oeste, sin características de viento Zonda.

La jornada iniciará inestable en zonas Sur y Este, con reactivación de tormentas desde las 15 en la Zona Sur, oeste del Valle de Uco y oeste del Gran Mendoza. Entre las 18 y las 23, se esperan tormentas generalizadas que afectarán al Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, nuevamente con lluvias intensas y alta probabilidad de granizo.

Las condiciones mejorarían recién a partir de las 3 del domingo. En Alta Montaña, el mal tiempo se instalará desde las 14, con mejoras hacia la madrugada del domingo.

La temperatura máxima promedio descenderá a 28°C, con mínimas de 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y 19°C en el resto de Mendoza.

Domingo: inestabilidad residual y tormentas aisladas

Para el domingo 1 de febrero, se espera viento leve del norte entre las 14 y las 20, principalmente en Zona Este y Sur. El día comenzará inestable en el Valle de Uco, con probabilidad de lluvias débiles, mientras que el resto de la provincia presentará cielo nublado.

Desde las 16, se prevé nueva actividad convectiva en el oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con precipitaciones localizadas y de menor intensidad que las del sábado. Las mejoras se darán a partir de las 2 del lunes.

En Alta Montaña, continuará el mal tiempo en el sector Sur durante la mañana, extendiéndose al Norte por la tarde, con mejoras graduales hacia la medianoche.

La máxima promedio provincial será de 29°C, con mínimas de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y 19°C en el resto del territorio.

Desde Defensa Civil recomendaron extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Pronóstico extendido para Mendoza

Viernes 30

Caluroso con nubosidad variable. Tormentas de intensidad moderada a severa, vientos moderados del noreste. Tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 24°C

Sábado 31

Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas de intensidad moderada a severa. Tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 23°C

Domingo 01

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 20°C

Lunes 02

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Martes 03

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura e inestable hacia la noche, vientos del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 22°C

Miércoles 04

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas.

Máxima: 34°C | Mínima: 22°C