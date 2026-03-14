Una competencia épica en Tupungato: "El deporte femenino no necesita compararse, necesita continuidad"

El Valle de Uco fue sede de un desafío fuera de lo común. El 1 de marzo se realizó en el Camping Municipal de Tupungato la segunda edición de la Épica Race , una carrera de obstáculos que reunió a casi 150 atletas —locales y de distintos puntos de la provincia— para enfrentar un circuito de 7 kilómetros. La jornada, marcada por altas temperaturas, hizo aún más demandante la prueba.

El respaldo de Briatore a Franco Colapinto tras quedar a un paso de la Q3 en China

En Argentina existen solo dos competencias de este tipo, y la que se disputa en Tupungato comienza a consolidarse como una de las más desafiantes del calendario deportivo mendocino.

Las carreras de obstáculos, o Obstacle Course Racing (OCR) , están inspiradas en la disciplina y el entrenamiento militar. Son competencias deportivas que combinan running con la superación de distintos desafíos físicos, generalmente en entornos naturales. El objetivo es completar el circuito en el menor tiempo posible, superando cada obstáculo y poniendo a prueba la resistencia, la coordinación, la velocidad, la fuerza , la agilidad y la destreza mental.

“Yo venía observando otros puntos del mundo donde se realiza la OCR y dije: ¿por qué no posicionarnos en Mendoza con este tipo de actividad y evento, si no hay nada parecido en toda la provincia? Es algo entretenido y está buenísimo poder realizarlo”.

Así explica el origen de la iniciativa Diego Guiñazú , director de Deportes de la Municipalidad de Tupungato.

La segunda edición de la Épica Race desafió a los competidores con un circuito con 32 obstáculos distribuidos a lo largo del Camping Municipal de Tupungato, en un entorno natural que acompañó el desarrollo de la prueba. También se destacó la organización que buscó cuidar cada detalle. Desde la Dirección de Deportes agradecieron especialmente el trabajo del equipo organizador, los profesores, el staff del área y el aporte de los voluntarios que colaboraron durante toda la jornada.

Asimismo, se sumó por primera vez la participación del Regimiento de Infantería de Montaña 11, cuyos integrantes actuaron como jueces de algunos obstáculos y acompañaron la apertura del evento con la Banda Militar “Talcahuano”.

“Sabemos que, como nos lo indicó el intendente Gustavo Aguilera, el deporte promueve no solamente una vida saludable, sino que también es un motor de desarrollo económico y turístico. Queremos posicionarnos en la provincia como un polo deportivo provincial”, señaló Guiñazú.

Diego Guiñazú - Director de Deportes Tupungato “Rompiendo límites, superando obstáculos”, así describe la segunda edición de la Épica Race Diego Guiñazú, director de Deportes de Tupungato. Gentileza Diego Guiñazú

La carrera convocó a participantes de distintas edades, aunque la mayor presencia se registró en la franja de 40 a 49 años, tanto en la categoría femenina como masculina. En la categoría Elite, en cambio, se observó una mayor cantidad de inscripciones masculinas que femeninas. “La diferencia de género fue más que nada y notablemente en las inscripciones de la categoría elite. Tuvimos mucha más inscripciones del masculino y menos inscripciones del femenino. Pero por la incertidumbre, por el miedo, por no saber cómo... O el hecho de no sentirse preparadas para estar en elite, pero sí en competitivo para vivir la experiencia”.

El director de deportes, también hace otra observación: “Para muchísimas chicas era la primera vez que competían, muchas chicas que recién empezaban a entrenar o se habían estado entrenando a raíz de la primera edición que no se pudieron inscribir porque no les surgió la oportunidad y demás”.

“Creo que este tipo de evento sirve para unificar gimnasios de toda la provincia, grupos de running, grupos de crossfit y también gente que vino con sus familias. Queremos meternos en el turismo deportivo y sumar también desde ese lugar”, concluye el funcionario.

Tres atletas elite, tres historias

Gabriela Cavallaro, Florencia Chanta y María González Épica Race Elite Femenina 2026 Tupungato Intendente Gustavo Aguilera, director de Deportes, Diego Guiñazu. Gabriela Cavallaro, Florencia Chanta y María González, finalistas de la Épica Race 2026 en la categoría Elite femenina, junto al intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, y al director de Deportes, Diego Guiñazu. Gentileza Prensa de Tupungato

Cada persona vive el deporte de una manera distinta: algunas sostienen la constancia, otras simplemente deciden no ponerse límites; están las que escuchan su cuerpo y también quienes lo integran naturalmente a su rutina. En esa diversidad de vivencias se construyen biografías únicas.

Tres atletas lograron destacarse en la Épica Race, en una disciplina donde la participación femenina aún es poco frecuente. El primer puesto fue para Gabriela Cavallaro (Tupungato), quien completó el circuito en 1:03, aunque tras una penalización de 15 minutos en uno de los obstáculos, su tiempo final quedó en 1:18. La siguió de cerca Florencia Chanta (San Carlos), con un tiempo inicial de 1:09 que se convirtió en 1:24 luego de aplicar la penalización correspondiente. Y, en tercer lugar, María González (San Martín), con un registro de 1:10, que se elevó a 1:25 tras la sanción.

En el mes del 8M, las tres finalistas comparten cómo vivieron la carrera y qué lugar ocupa el deporte en sus vidas.

Gabriela Cavallaro, aventura y altura en cada paso

Licenciada en Enología y Guía de montaña, Gabriela cuenta en su haber con varias hazañas en la cordillera: ascensos a lo largo de los Andes por Perú, Bolivia, Chile y Argentina; y un hallazgo destacado: la mochila de Guillermo Vieiro, encontrada 40 años después en el glaciar sur del volcán Tupungato.

“Es un alma conocida acá en el pueblo”, dice Guiñazú al nombrar a la deportista tupungatina.

Gabriela Cavallaro Gabriela Cavallaro está acostumbrada a enfrentar desafíos en altura. Gentileza Gabriela Cavallaro

Su participación en la Épica Race la consagró como la más rápida, llevándose el primer puesto.

—A la Épica Race siempre la estuve esperando desde que me enteré de que existían este tipo de carreras con obstáculos. Me gusta mucho esta disciplina porque tiene un poco de todo: no es solo correr, no es solo fuerza, sino también destreza y estrategia.

El obstáculo de tiro fue el que más la sorprendió durante la competencia.

—El obstáculo más desafiante para mí fue el de tiro. En mi vida había agarrado un rifle… ahora quiero hacer algún taller de tiro —dice entre risas—.

—¿Tenías una estrategia específica para superar los obstáculos?

—Aprovechar mis fortalezas para compensar mis debilidades. Los obstáculos aéreos son mis preferidos, y la estrategia en esos era, por un lado, no caerse para evitar penalizaciones y, por otro lado, pasarlos de manera eficiente usando solo los brazos para ahorrar tiempo (ya que en algunos podías ayudarte con los pies).

—¿Cómo te preparaste física y mentalmente para esta carrera?

—En cuanto a la preparación, no tuve para esta competencia, para ser sincera. Hace unos días terminé la temporada en Aconcagua, donde estuve subiendo y bajando con distintos grupos desde diciembre. Así que nada de entrenamiento específico, solo caminando en altura con mochila.

Durante el año mantiene un entrenamiento variado que incluye crossfit, funcional, escalada, ascensos y trote en los cerros.

—Creo que los estereotipos se desafían haciendo, no poniendo excusas. Entrenando fuerte, metiéndome en estas competencias, equivocándome y volviendo a intentarlo.

Gabriela Cavallaro La montaña como escuela de desafíos Gentileza Gabriela Cavallaro

La fuerza y la resistencia no tienen género: tienen trabajo, constancia y disciplina. La fuerza y la resistencia no tienen género: tienen trabajo, constancia y disciplina.

Para la deportista, el desafío principal también es interno.

—Cuando una compite, primero tiene que ganarle a su cabeza. Después puede mirar a quien tiene adelante o atrás. Pero el verdadero desafío empieza por una.

Un entrenamiento al ritmo del cuerpo

—En cuanto al cansancio y la recuperación, suelo tener descansos activos, lo que significa hacer un entrenamiento más suave o trabajar otros grupos musculares al día siguiente de una competencia o de un entrenamiento intenso.

Hay algo de lo que poco se habla: nosotras, las mujeres, pasamos por un ciclo hormonal que influye muchísimo en el entrenamiento y el rendimiento, por lo que escuchar el cuerpo es fundamental para cuidarlo y aprovechar al máximo las cuatro fases que atravesamos cada mes… pero nunca como excusa para no entrenar.

Tenemos semanas en las que nos sentimos más fuertes y resistentes, y otras en las que la energía o la motivación baja; este ciclo se repite constantemente. Identificándonos y conociéndonos en cada etapa, podemos sacar mejor provecho a los entrenamientos.

Siempre habrá días buenos y días que no tanto. Lo importante es aceptar que cuando algo no sale como queremos, también es parte del proceso. Escuchar cómo nos sentimos y no frustrarnos si hoy no pudimos dar el máximo no es debilidad: es inteligencia y amor propio.

—¿Qué mujeres deportistas te inspiran?

Como referente, he tenido varias, pero alguien que sigue llamándome la atención y me genera admiración es una atleta de Crossfit y Hyrox: Tia-Clair Toomey por su disciplina y por haber vuelto a ganar después de ser mamá. Demuestra que la fortaleza va mucho más allá del físico.

Gabriela Cavallaro Aventura en cada paso Gentileza Gabriela Cavallaro

—¿En la actualidad, hay más visibilidad para las mujeres en estas competencias?

Creo que hoy hay mucha más visibilidad que antes y eso es algo muy positivo. El espacio está, las competencias están abiertas y el nivel femenino crece cada año.

Tal vez el desafío ahora no es tanto que nos den lugar, sino que más mujeres se animen a ocuparlo. A involucrarse, a entrenar, a competir sin esperar sentirse “listas”. Cuantas más participemos, más natural se vuelve nuestra presencia y mayor es el reconocimiento.

En cuanto al apoyo, me gustaría ver procesos más sostenidos, es decir más acompañamiento a largo plazo, más difusión de historias reales y no solo de resultados. Porque el deporte femenino no necesita compararse, necesita continuidad.

Florencia Chanta, fuerza y constancia en cada desafío

Oriunda de San Carlos y radicada en Tunuyán, Florencia descubrió su pasión por el deporte en 2017, comenzando con spinning, natación y running, hasta llegar al CrossFit. Hoy entrena a diario y se desempeña como coach de Cross Training nivel 3, además de dictar clases en un reconocido gimnasio de Tunuyán. Su participación en la Épica Race la llevó a obtener el segundo puesto, consolidando su constancia y dedicación.

Florencia Chanta En un entorno natural, la Épica Race es mucho más que competencia: también es disfrute. Florencia Chanta cruza uno de los obstáculos. Gentileza Florencia Chanta

—Es la primera que hago con obstáculos. Siempre quise participar, pero los costos para competir en otra provincia eran muy caros.

Durante la carrera, uno de los desafíos que más la exigió fue una prueba de equilibrio.

—Para mí el obstáculo más desafiante fue el de equilibrio. La “linga de la muerte” pasaba sobre el arroyo y había que cruzarlo en altura.

Para enfrentar el circuito aplicó una estrategia clara.

—Mi estrategia fue ir a un ritmo firme y eficiente. Siempre que iba corriendo trataba de mentalizar el siguiente obstáculo, detenerme, respirar y hacerlo con prolijidad y calma. La clave está en no desperdiciar la energía.

La alimentación, el cansancio y la recuperación son claves en su entrenamiento.

—La alimentación es la base del rendimiento. No la veo desde lo estético, sino desde lo funcional: es el combustible que me permite entrenar fuerte, recuperarme y sostener energía durante el día.

Entendí que descansar también es entrenar. Duermo lo necesario.

Escucho las señales del cuerpo: cuando el cansancio es físico se maneja; cuando empieza a afectar la motivación o el rendimiento durante varios días seguidos, es momento de ajustar la carga.

La recuperación es lo que me permite sostener el progreso en el tiempo.

Florencia Chanta La clave está en no desperdiciar la energía, expresa Flor Chanta Gentileza Florencia Chanta

En su trabajo como entrenadora también busca transformar la percepción que muchas mujeres tienen sobre su propio potencial.

En mis clases trabajo mucho en cambiar el enfoque: la fuerza no es algo “masculino”, es una capacidad humana. La resistencia no tiene género. El rendimiento no está limitado por estereotipos, sino por la preparación y la mentalidad.

Y algo que repito mucho:

Ser fuerte no te hace menos femenina, te hace más autónoma, más segura y más capaz. Ser fuerte no te hace menos femenina, te hace más autónoma, más segura y más capaz.

Creo profundamente que el deporte es una herramienta de transformación. No se trata solo de marcas, podios o tiempos, sino de descubrir de qué somos capaces cuando dejamos de ponernos límites.

En este camino me inspiran atletas como Tia-Clair Toomey, por su mentalidad y constancia, y Katrin Davidsdottir, por su fortaleza mental. Pero también me inspiran mis alumnas y alumnos, que trabajan, estudian, tienen familia y aun así eligen entrenar y superarse cada día.

María González, metas y kilómetros en ascenso

María es atleta máster amateur especializada en pruebas de larga distancia. Comenzó su carrera deportiva en 2015 con carreras de calle de 10, 21 y 42 km, y luego se volcó al trail running, alcanzando ultradistancias de 60 km en montaña. Más tarde sumó ciclismo, duatlón y natación, consolidándose como triatleta.

Radicada en el este mendocino, ha recibido distinciones por su trayectoria, incluida la de deportista destacada en pruebas combinadas otorgada por la Subsecretaría de Deportes de General San Martín en 2024 y 2025. Este año comenzó la temporada compitiendo en el Ironman 70.3 de Pucón (Chile), donde obtuvo el 9º puesto en su categoría, y en marzo participó de la Épica Race, logrando el 3º puesto en la clasificación general femenina Elite.

María Gonzalez María Gonzalez, la triatleta de San Martín. Desde hace varios años se dedica a las pruebas combinadas, con especialización en triatlón de larga distancia. Gentileza María Gonzalez

—Con el objetivo de aprender y desafiarme constantemente también compito en carreras de trail, aventura y MTB. Es por eso que participé en la Épica Race.

Me sentí mucho más confiada en las pruebas de equilibrio y fuerza de piernas (por ejemplo: cargar, trepar y trasladar). Me cuestan más los obstáculos aéreos porque tengo una lesión en el hombro. Me encantaron las pruebas que implicaban cruzar el arroyo y quedé agradecida por la prueba de puntería porque me recordó mi infancia. También me encantó el nivel de competidoras que había en el desafío.

María combina el entrenamiento de alto rendimiento con su trabajo como consultora de negocios y docente universitaria, además de la vida familiar.

—Tengo dos hijos adolescentes y siempre agradezco el apoyo de mi familia, porque comprenden el compromiso que implica sostener un proyecto deportivo de alto rendimiento en esta etapa de la vida.

Para ella, el deporte también tuvo un impacto personal profundo.

El deporte es salud. Lo afirmo desde la experiencia personal: gracias a la actividad física pude superar una depresión significativa y hoy encuentro en el entrenamiento una fuente diaria de motivación, equilibrio y felicidad. El deporte es salud. Lo afirmo desde la experiencia personal: gracias a la actividad física pude superar una depresión significativa y hoy encuentro en el entrenamiento una fuente diaria de motivación, equilibrio y felicidad.

Más que una carrera

En una disciplina que todavía busca ampliar la participación femenina, las historias de Gabriela, Florencia y María reflejan distintos caminos, pero un mismo impulso: desafiar los propios límites.

Como resume una de ellas:

Cada vez que una mujer se anima a entrenar o competir, está redefiniendo su propio techo Cada vez que una mujer se anima a entrenar o competir, está redefiniendo su propio techo

Y cuando una se anima… muchas más se animan detrás.