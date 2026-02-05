Elecciones 2026: la apuesta a Milei, el pedido a los intendentes y el pronóstico de una sorpresa

"El Presidente quiere venir al Gran Mendoza" , señalaron en el entorno del gobernador Alfredo Cornejo , quien en la noche de este miércoles habló con Javier Milei y logró confirmar lo que se especulaba hace tiempo: el mandatario volverá a la provincia el 18 de este mes para calentar un poco el tramo final de la gélida campaña electoral para los comicios municipales del 22.

La principal novedad fue que Milei quiere pasar por Maipú , en modo de caravana, según el anticipo presidencial que recibió Cornejo. La duda por el momento es qué hará Karina Milei , su hermana, quien con seguridad lo va a acompañar en esta parada del llamado "tour de la gratitud" , aunque tenía en mente ir a San Rafael .

Maipú y San Rafael son precisamente los dos departamentos más importantes de la elección, ya que se trata de los principales bastiones que le quedan al PJ en Mendoza y los botines más preciados para el oficialismo.

La noticia de que Milei pasará por Maipú a días de las elecciones puede incomodar al intendente justicialista Matías Stevanato . La alianza Milei-Cornejo sacó casi 55% en este departamento en los comicios nacionales de octubre ¿Habrá el 22 un eco de aquella elección cuando toque elegir concejales? Algunos sondeos han sugerido que, para fin de mes, puede haber una pelea cabeza a cabeza , con el PJ arriba. En la comuna, en cambio, confían en sacar una diferencia amplia .

Dos factores dicen tener a su favor los peronistas de Maipú. Uno es que el justicialismo no se dividió y por ello no habrá una lista de concejales de La Cámpora que le saque votos al peronismo oficial. La otra, que en el menú hay dos listas departamentales que, a juicio del justicialismo local, le podrían sacar votos a la de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza : el Frente Libertario Demócrata (mileístas confesos) y Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, que reúne empresarios, comerciantes y productores.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 10.50.55 AM La boleta única de Maipú.

La división peronista sí podría ser un problema en San Rafael, donde La Cámpora ha elegido declararle la guerra al presidente partidario, Emir Félix; y al intendente, su hermano Omar, con una lista propia de ediles. Ningún otro intendente justicialista sufrirá esta afrenta. Dentro del propio peronismo dicen que eso es un problema, mientras que los hermanos Félix ignoran esos comentarios y confían en sostener su probada hegemonía.

El pedido a los intendentes

En este contexto, quien se viene poniendo la campaña al hombro es el propio Cornejo. Casi todos los días tiene una actividad en Luján, el único departamento donde Cambia Mendoza es oficialismo y que parece asegurarle la victoria el 22. Hasta en la presentación de candidatos a concejales estuvo el gobernador.

La alianza Cornejo-Milei sacó allí más del 60% en octubre y el anhelo de repetir está. Desde hace unos días el gobernador no se le despega al intendente Esteban Allasino y el demarchista ya es prácticamente uno más del cornejismo.

De hecho, aunque Allasino había negado su participación ante la consulta de Los Andes, el intendente de Luján sí se unió el martes a la noche a una reunión del gobernador con el resto de los intendentes del oficialismo. La mayoría de ellos son radicales cornejistas.

Los jefes comunales fueron convocados al encuentro que había anticipado este diario por el presidente de la UCR, Andrés Peti Lombardi, para hablar específicamente del operativo electoral del 22. Solamente faltó a la cita Raúl Rufeil, de San Martín, quien está de vacaciones.

Ninguno de los intendentes radicales se juega nada el 22 de febrero, por lo cual hacía falta estimularlos para lo que queda de la campaña y la propia fiscalización electoral. Está resultando difícil en algunos casos.

En este contexto, la carta principal de Cornejo es Milei y viceversa. Por eso la importancia de la visita del Presidente para el oficialismo. Algunos analistas dicen que Milei "está fuerte todavía" en Mendoza en relación a octubre y que incluso el sello "La Libertad Avanza" se ha logrado imponer.

Milei y una encuesta con sorpresas

La alianza entre La Libertad Avanza-Cambia Mendoza ganó con claridad en cuatro de los seis departamentos que renuevan la mitad de sus concejos deliberantes dentro de dos semanas: Luján, San Rafael, Maipú y Rivadavia. En los otros dos, Santa Rosa y La Paz, ganó bien el peronismo. Fueron los únicos que le dieron victorias al PJ.

Pero en la elección que se viene no solamente importa el peronismo. Hay un departamento que desde hace algunas semanas vienen mirando con atención algunos consultores: Rivadavia.

En octubre, cuando se elegían diputados nacionales y legisladores provinciales, La Libertad Avanza-Cambia Mendoza sacó en Rivadavia casi 54%, mientras que el peronismo obtuvo apenas 26%. Al peronismo podría irle peor que en octubre, porque van a la elección divididos en dos listas. Y los 54 puntos del ganador, ahora se los disputan el intendente Ricardo Mansur, desde su partido municipal Sembrar; y la alianza oficialista.

Mansur es un exradical totalmente enfrentado con Cornejo. Al extremo de que la semana pasada no estuvo cuando el gobernador fue a entregar viviendas a su departamento. Un ejemplo del nivel de confrontación es la demanda que presentó en la Corte hace casi dos años en contra del mecanismo de distribución de la coparticipación municipal, el cual, según dice, lo perjudica en más de 9.000 millones de pesos al año.

El intendente confía en que conserva el respaldo que tiene en su departamento y que la gente entenderá que son "elecciones municipales, en las que no se vota un proyecto económico". Arriesga además que los rivadavienses apoyaron mayoritariamente a Milei en octubre porque "no tuvieron alternativa".

Los intendentes son muy difíciles de vencer en general. Sin embargo, una encuesta muy fresca realizada en Rivadavia le ha dado una ventaja holgada a la alianza Milei-Cornejo sobre el partido Sembrar ¿Será la sorpresa de la elección?