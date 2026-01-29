Elecciones 2026: intendente opositor evitó compartir con Cornejo una entrega de viviendas

La campaña para las elecciones del 22 de febrero se empezó a sentir. En los últimos dos días, el gobernador Alfredo Cornejo metió en su agenda a tres de los seis departamentos que van a las urnas , con entregas de obras y firmas de convenios. Pero en uno de ellos, el intendente , que es un férreo opositor, decidió darle la espalda .

Cornejo visitó este miércoles Luján , donde presentó los avances de una planta cloacal y firmó un convenio para la construcción de un parque solar . Estuvo todo bien en esta parado: el intendente Esteban Allasino acaba de firmar su integración al oficialismo provincial y nacional y su lista de concejales es también la del gobernador.

Este jueves, en cambio, hubo un contraste . Viajó a dos departamentos del Este que también tienen elecciones el 22 de febrero y que están gobernados por la oposición, Santa Rosa y Rivadavia , también en plan de inauguraciones. Pero en uno de ellos, el anfitrión decidió no estar .

En efecto, Ricardo Mansur , intendente de Rivadavia , exradical y actual conductor del partido vecinal Sembrar , fue el gran ausente en una entrega de viviendas .

Se trata del barrio Brandsen, donde se presentaron 22 viviendas nuevas con una inversión de 2.000 millones de pesos que pertenecían a un programa nacional pero que fueron terminadas con recursos de la Provincia.

El intendente mandó a la entrega de llaves a varios funcionarios municipales, pero no se sacó la foto junto a Cornejo. Optó en cambio por acompañar a la reina de la Vendimia del departamento en su visita a varios medios de comunicación.

"Mis tiempos y actividades los determino según mis obligaciones. De todas formas, fue mi Gabinete", expresó Mansur ante la consulta de Los Andes.

Más allá de estos argumentos, su enfrentamiento con Cornejo es evidente y confirma la disputa en las urnas. Consultado anteriormente por este diario, Mansur se había quejado de la política habitacional del Gobierno. Afirmó que este año sólo se están construyendo 13 viviendas y que se han edificado 43 en dos años.

Mansur, montado ya a la campaña, cuestiona con dureza al gobernador porque considera que relega al departamento en obras y coparticipación. También por la política minera: "el agua nos preocupa mucho", comentó.

También dice que es un jefe comunal que "no pueden comprar".

El gobernador, por su lado, eligió en el acto de la viviendas rodearse de dirigentes afines, entre ellos el exintendente y actual legislador provincial Miguel Ronco, a quien se le atribuyeron aportes en la urbanización del barrio, y varios funcionarios provinciales.

“Es un día de mucha alegría, porque este barrio lleva varios años en ejecución y proviene de una operatoria nacional que se detuvo, pero que el Gobernador decidió retomar”, señaló en este sentido el presidente del IPV, Gustavo Cantero.

El propio Cornejo se ocupó de informar que en el corto plazo se entregarán 19 viviendas más. "No hemos dejado de terminar los barrios que se iniciaron con financiamiento nacional, y en este caso el aporte del terreno y el financiamiento provincial fueron claves", consignó.

Cornejo, con la intendenta de Santa Rosa

La postal cambió en Santa Rosa, donde sí estuvo presente la intendenta del justicialismo Flor Destéfanis.

Cornejo viajó a este departamento para encabezar el acto de finalización de una obra de abastecimiento de gas natural para la localidad de 12 de Octubre. Hubo allí una celebración compartida entre el gobernador y la jefa comunal del peronismo.

El gobernador dijo que la obra había sido iniciada en 2012 con financiamiento nacional, pero tuvo varias demoras. "La ejecución estuvo a cargo de la empresa ICEO S.A. y forma parte de la política provincial de expansión de la infraestructura energética en zonas que históricamente no contaban con acceso al gas natural por red", comunicó el Gobierno.

Destéfanis, por su lado, destacó el trabajo conjunto entre el municipio, el Ministerio y la delegación distrital. Y se permitió la foto con Cornejo.