Elecciones 2026: se bajó una candidata y dos listas siguen en suspenso

Romina Barrera , una de las candidatas que pugnaban en la Justicia provincial por competir en las elecciones del próximo 22 de febrero a contramano de la ley que limita a dos los mandatos consecutivos de los concejales, decidió bajarse de la nominación.

La información se conoció luego de una reunión de la Junta Electoral provincial en la que quedaron oficializadas todas las listas de concejales, salvo dos en las que hay concejalas en funciones que han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte provincial para competir en las urnas a pesar de lo que establece la norma: "Ahora Santa Rosinos" (Santa Rosa) y el "Frente Patria" (Lujan de Cuyo) .

Barrera era nuevamente candidata a concejal en La Paz , a pesar de que accedió a la reelección en 2021 y va por su segundo periodo consecutivo en la banca. Pero según comunicó la Junta Electoral, "el conflicto quedó resuelto luego de que la alianza 'Elegí Gestión- La Paz' decidiera bajar la candidatura de Barrera que aspiraba a un tercer mandato y postular a Caren Martinez Blanco ". Esta alianza responde al intendente peronista Fernando Ubieta .

La situación es diferente respecto de Déborah Quiroga (Santa Rosa) y Paloma Scalco (Luján) , cuyas nominaciones "se encuentran a la espera de resoluciones de la Suprema Corte respecto a planteos formulados sobre re-reelecciones de sus candidatos", indicó la Junta Electoral.

Este órgano se volverá a reunir el martes próximo para oficializar las dos listas que quedaron en el limbo y que dependen de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia resuelva la medida cautelar que presentaron Quiroga y Scalco.

En este sentido, la causa judicial complica un paso logístico clave para la elección: "Hay que ver si se pueden empalmar los tiempos porque entramos en un periodo crítico para la impresión de boletas", reconocieron en la Junta Electoral.

Sin embargo, desde la Corte trascendió que las causas pendientes serían resueltas entre lunes y martes por el alto tribunal.

La causa de las concejalas

Hay que recordar que Barrera, Scalco y Quiroga habían acudido a la Corte provincial para tratar de dar vuelta la resolución anterior de la Junta Electoral, que rechazó sus candidaturas en base a la reforma de la ley orgánica de Municipalidades de 2024 que limitó las reelecciones.

Un edil que hizo lo mismo para las elecciones del 26 de octubre consiguió una sentencia de la Corte que le permitió nominarse.

En efecto, en setiembre, el concejal de La Cámpora Martín González, quien transita su segundo mandato en Godoy Cruz, también fue bloqueado por la Junta Electoral. En la foto de abajo aparece

Pero al final la Corte lo habilitó para competir y en la elección consiguió los votos para permanecer otros cuatro años en la banca.

La votación de la Corte fue dividida: 4 a 3. El presidente Dalmiro Garay, María Teresa Day y Norma Llatser votaron en contra de la candidatura del edil, mientras que, en cambio, Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gómez y José Valerio; se expresaron a favor.

El argumento de la mayoría fue que no existía en la ley una cláusula expresa que admitiera aplicarla en forma retroactiva.

Rechazo de otros conflictos

La Junta Electoral también resolvió este jueves "rechazar todas las oposiciones por el uso de colores y logos que se realizaron para estas elecciones, por lo que las agrupaciones participantes usarán los logos y colores escogidos hasta la fecha".

La pelea en este caso remite a la interna del justicialismo, ya que el PJ oficial impugnó en San Rafael el logo para la boleta única papel de "San Rafael futuro", la opción que presentarán La Cámpora y sus socios.

En tanto, los colores enfrentaban a las dos opciones peronistas en Luján y Rivadavia.

El 22 de febrero deberán votar con Boleta Única Papel medio millón de mendocinos. Se renovará en esa fecha la mitad de los concejos deliberantes de Luján, Maipú, San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia y La Paz.