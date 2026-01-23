Estalló la interna del peronismo: piden expulsar del partido a los candidatos de La Cámpora

La interna del Partido Justicialista mendocino terminó de explotar este viernes con un pedido de expulsión de todos los afiliados que militan en La Cámpora y que se presentaron como candidatos a concejales para las elecciones del 22 de febrero por fuera de la estructura partidaria.

La nota elevada al Tribunal de Disciplina del partido apunta contra Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Hipólito Martínez, Daniel Mazurenco, Gisela Flores, Nadir Yasuff, Mariela Herrera, Roxana López, Sebastián Videla y Facundo Martín, es decir todos candidatos a concejales en distintos departamentos por las listas de La Cámpora , cuya conductora en la provincia es la senadora Anabel Fernández Sagasti.

En el caso de Scalco , por fuera de la presentación de este viernes, que tendría "tratamiento exprés", la intención del sector de los intendentes es que renuncie a la vicepresidencia del PJ .

Desde ese bando del justicialismo aseguran que esto seguirá y habrá una catarata de pedidos para que también sean echados los apoderados de las listas de La Cámpora y todos los que actúen a favor de este grupo de candidatos.

En este sentido, no descartan que la propia Fernández Sagasti reciba un pedido de expulsión y que esto derive en la ruptura de los bloques del peronismo en la Legislatura provincial. "Esto es la guerra y es en la primera provincia que pasa" , aseguraron impulsores de la medida.

El argumento del pedido de expulsión es la violación de un artículo de la carta orgánica (71) que impide ser candidatos en las listas de otros partidos "sin la debida autorización del Congreso Partidario".

En el pedido de expulsión, un grupo de afiliados acusa a los candidatos de La Cámpora por conductas que revisten a su juicio "gravedad institucional manifiesta". Y expresan: "La aceptación de una candidatura en listas de otro partido o frente político importa una adhesión explícita a un proyecto político ajeno, con asunción de compromisos electorales, programáticos y de representación, lo cual resulta absolutamente incompatible con la condición de afiliado".

La Cámpora armó un frente por fuera del peronismo en tres de los seis departamentos que eligen ediles el 22 de febrero. Se trata de San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia.

El caso más conflictivo es el de San Rafael, donde el kirchnerismo duro le plantó candidatos a concejales y convencionales constituyentes al propio presidente del PJ, Emir Félix; y donde es intendente su hermano Omar Félix.

En cambio, los otros intendentes peronistas que desdoblaron (Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta) no serán enfrentados por La Cámpora.

Consultado por este diario, el sector de La Cámpora afirmó que por ahora no hará declaraciones al respecto.

Noticia en desarrollo.