El director de Defensa Civil explicó el conflicto con bomberos voluntarios y defendió la eficacia del 911

En medio de la polémica generada tras el incendio ocurrido en el casino del complejo Tótem Boulevard de San Martín , el director de Defensa Civi l provincial se prestó a un diálogo con Los Andes para analizar el funcionamiento del sistema de emergencias y a la relación operativa con los cuarteles de bomberos voluntarios que, según sostuvo, reciben un subsidio anual de 35 millones de pesos si logran confirmar la operatividad y otros requerimientos administrativos.

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El funcionario recordó que el sistema de bomberos voluntarios tiene un origen comunitario y que su funcionamiento histórico se basa en el compromiso de quienes integran las dotaciones.

“La frase que distingue a los bomberos voluntarios es sin horarios y sin honorarios. Nacen de la necesidad de un pueblo ”, señaló.

En ese sentido, explicó que los cuarteles surgieron a partir de la organización de las propias comunidades para dar respuesta a emergencias cuando no existían estructuras estatales suficientes.

“San Martín es un territorio grande y el Este necesita varios cuarteles en la zona. Hay cuarteles en Los Barriales, en Junín, en Palmira, en Rivadavia, en Santa Rosa . Nacen de la necesidad y de la colaboración de la gente para poder sostenerse”, afirmó.

El director también indicó que, con el tiempo, el sistema incorporó distintos mecanismos de apoyo estatal para garantizar la cobertura de los voluntarios durante las intervenciones.

Entre esos aportes mencionó la provisión de combustible por parte del Estado provincial y la cobertura de ART y del sistema de salud OSEP para los bomberos en caso de accidentes durante el servicio.

Sin embargo, explicó que para formar parte del sistema operativo de emergencias los cuarteles deben cumplir una serie de requisitos administrativos y técnicos.

“Necesitan tener las rendiciones, los balances, la renovación de autoridades, estar bien con la personería jurídica, tener certificación, material, equipamiento, bomberos capacitados y una sede”, enumeró.

Además, indicó que uno de los aspectos clave es la disponibilidad operativa de los cuarteles.

“Necesitamos que los bomberos estén gran parte del día en servicio, que estén operativos”, afirmó.

En ese contexto explicó que el sistema de comunicaciones TETRA, integrado al 911, cumple no solo una función de comunicación sino también de control operativo.

“El sistema llama a los cuarteles en la mañana, al mediodía y a la noche para saber si están en servicio o fuera de servicio”, detalló.

Según explicó, esta verificación responde a la particularidad del sistema voluntario, donde los integrantes suelen tener otras actividades laborales y no siempre pueden garantizar guardias permanentes.

“Puede pasar que en la mañana sea difícil porque la gente está trabajando”, señaló.

No obstante, indicó que en cuarteles con gran cantidad de integrantes se espera que exista un mecanismo de respuesta rápida.

“Un cuartel como San Martín, que tiene casi 60 bomberos, tiene que tener un sistema de llamado rápido para que el personal se presente y pueda salir”, sostuvo.

El funcionario remarcó que el sistema de comunicaciones permite coordinar la respuesta de distintos organismos y evitar intervenciones aisladas.

“No es lo mismo que un cuartel salga solo por un llamado telefónico y nadie se entere. Si después necesita ayuda, nadie sabe que está trabajando en esa emergencia”, explicó.

También señaló que el funcionamiento dentro del sistema implica respetar protocolos y una estructura de mando.

“Yo mismo no puedo manejarme de manera independiente. Estoy dentro de un sistema, tengo jefes y tengo que responder a protocolos y condiciones que se han establecido”, afirmó.

Por otra parte, mencionó que los cuarteles de bomberos voluntarios también pueden acceder a subsidios nacionales, que representan un ingreso importante para las instituciones, que hoy ronda los 35 millones de pesos.

“Es un aporte que se entrega una vez al año y que permite renovar vehículos, equipamiento o mejorar la flota”, indicó.

Finalmente, el director insistió en que ante cualquier emergencia la población debe comunicarse con el sistema oficial.

“Hay que utilizar el 911. Las llamadas ingresan allí, se evalúa la situación y desde ese centro se coordinan los recursos que deben intervenir”, señaló.

Mientras tanto, en el Este provincial continúan las reuniones entre autoridades y responsables de cuarteles para revisar los mecanismos de coordinación del sistema y evitar nuevos conflictos operativos.

Este martes, a las 11, habrá una reunión de todos los cuarteles y Defensa Civil para analizar lo ocurrido.