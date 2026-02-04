Caravanazo y campaña: Milei llegará a Mendoza en la previa de las elecciones en seis departamentos

En la semana previa a las elecciones municipales del 22 de febrero, Milei desembarcará en territorio mendocino con su "Tour de la Gratitud".

El presidente Javier Milei llegará a la provincia de Mendoza el próximo 18 de febrero, donde realizará una serie de actividades que incluyen un caravanazo por varios puntos estratégicos de la provincia, en el marco del "Tour de la Gratitud". Según trascendió, hay amplias posibilidades de que Maipú sea uno de los lugares centrales de la jornada.

La visita del jefe de Estado se da en un contexto político clave: la provincia renovará concejales en seis departamentos el domingo 22 de febrero, en elecciones que serán el primer gran test territorial tras los resultados de octubre pasado. La estrategia oficialista busca consolidar la alianza entre La Libertad Avanza (LLA), el gobierno provincial y el PRO en distritos como Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael.

Si bien fuentes oficiales ya tenían confirmado el arribo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para esta misma semana previa a los comicios, la presencia del presidente Javier Milei se concretará con un itinerario que incluiría una caravana por distintos puntos de Mendoza, con participación de referentes locales y nacionales.

La elección de Maipú como posible punto destacado responde al objetivo de reforzar la visibilidad de la alianza oficialista en uno de los departamentos más poblados y políticamente relevantes de la provincia. Se trata de un municipio gobernado por el peronismo.

Desde el entorno del gobernador Alfredo Cornejo, aliado clave en la estrategia electoral, se destacó que el desembarco de figuras nacionales forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la presencia territorial del oficialismo, luego de que LLA lograra buenos resultados electorales en territorios como Mendoza.

La agenda de Milei se encuadra dentro del llamado “Tour de la Gratitud”, una gira por el interior del país que el propio mandatario y su círculo vienen realizando desde principios de 2026, con paradas previas en provincias como Córdoba y Buenos Aires. En Mendoza, la expectativa política estará puesta en la interacción con militantes y dirigentes locales, así como en el impacto que la visita pueda tener en las decisiones de voto de cara al 22 de febrero. Hasta el momento, desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo de la visita no es únicamente proselitista, sino también reafirmar compromisos políticos y estratégicos con el oficialismo mendocino, en un momento en el que la construcción de alianzas para futuros escenarios electorales, incluyendo 2027, empieza a tomar forma.