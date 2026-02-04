4 de febrero de 2026 - 21:15

Milei recibió otra vez en Casa Rosada a Pedro, su admirador y quien lo apuró con Victoria Villarruel

La Oficina del Presidente compartió una foto del cálido momento entre ambos. El niño expresó su fiel apoyo al gobierno actual y su admiración por las ideas de la libertad.

Milei recibió nuevamente a Pedro, su fiel admirador.

Milei recibió nuevamente a Pedro, su fiel admirador.

Oficina del Presidente
“Milei volvió a recibir en Casa Rosada a Pedrito, a quien había conocido por primera vez el 2 de abril del 2025, luego de que el niño expresara su anhelo de conocer al Presidente de la Nación durante el acto en homenaje a los Héroes de Malvinas del año pasado”, escribió la oficina presidencial.

La reunión se desarrolló nuevamente en la sede del Poder Ejecutivo y remite al vínculo que ambos habían establecido a mediados de 2025. Pedro, conocido públicamente como “Pedrito”, había alcanzado notoriedad ese mismo año, cuando con apenas 10 años manifestó en distintas entrevistas su fiel apoyo al actual gobierno.

Durante aquel primer encuentro con el mandatario, el niño se mostró visiblemente emocionado y llegó a romper en llanto mientras abrazaba al presidente, en una escena que se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación.

Su picardía y conocimientos políticos llamaron tanto la atención que, aparentemente, alguien cercano a Milei se enteró de lo visto en Telefe y contactó rápidamente a Carmen, la mamá de "Pedrito", para cumplirle el sueño no sólo de conocer al jefe de Estado en persona, sino de llevarlo al interior de la Casa Rosada y saludar desde el balcón.

Después de emocionarse hasta las lágrimas, el chico se sacó una foto con la famosa motosierra del ajuste que tanto pregona el libertario. Finalmente, estuvo en el balcón y saludó acompañado por el Presidente; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el periodista Robertito Funes.

Además, en aquella oportunidad sorprendió Milei con un comentario sobre el Tedeum por el 25 de Mayo: “¿Qué pasó que no saludaste a (la vicepresidenta (Victoria) Villarruel ni a (Jorge) Macri?”, le dijo, a lo que el jefe de Estado, entre risas, respondió: “Roma no paga traidores”.

