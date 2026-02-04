Milei recibió otra vez en Casa Rosada a Pedro, su admirador y quien lo apuró con Victoria Villarruel

La Oficina del Presidente compartió una foto del cálido momento entre ambos. El niño expresó su fiel apoyo al gobierno actual y su admiración por las ideas de la libertad.

Javier Milei volvió a recibir este miércoles en la Casa Rosada a Pedro, el niño con quien ya se había reunido el año pasado, en un encuentro que fue difundido a través de una foto en la que se los ve abrazados. El pequeño reflejó en aquel entonces su apoyo al presidente y su admiración por las ideas de la libertad.

“Milei volvió a recibir en Casa Rosada a Pedrito, a quien había conocido por primera vez el 2 de abril del 2025, luego de que el niño expresara su anhelo de conocer al Presidente de la Nación durante el acto en homenaje a los Héroes de Malvinas del año pasado”, escribió la oficina presidencial.

La reunión se desarrolló nuevamente en la sede del Poder Ejecutivo y remite al vínculo que ambos habían establecido a mediados de 2025. Pedro, conocido públicamente como “Pedrito”, había alcanzado notoriedad ese mismo año, cuando con apenas 10 años manifestó en distintas entrevistas su fiel apoyo al actual gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2019090671857000574?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei volvió a recibir en Casa Rosada a Pedrito, admirador de sus ideas, a quien había conocido por primera vez el 2 de abril del 2025, luego de que el niño expresara su anhelo de conocer al Presidente de la Nación durante el acto en homenaje a los Héroes de… pic.twitter.com/907pHBQoGQ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 4, 2026 Durante aquel primer encuentro con el mandatario, el niño se mostró visiblemente emocionado y llegó a romper en llanto mientras abrazaba al presidente, en una escena que se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación.

Su picardía y conocimientos políticos llamaron tanto la atención que, aparentemente, alguien cercano a Milei se enteró de lo visto en Telefe y contactó rápidamente a Carmen, la mamá de "Pedrito", para cumplirle el sueño no sólo de conocer al jefe de Estado en persona, sino de llevarlo al interior de la Casa Rosada y saludar desde el balcón.