Política, Malvinas y rock: versiones cruzan a Javier Milei con Mick Jagger en Londres

En las últimas horas tomó fuerza una versión periodística que señala que el presidente Javier Milei viajaría a Londres en abril , con una agenda que incluiría temas vinculados a la relación bilateral con el Reino Unido y el histórico reclamo argentino por las Islas Malvinas .

El posible viaje quedó atravesado por un rumor inesperado que mezcla diplomacia, cultura y rock: el líder de los Rolling Stones , Mick Jagger , habría manifestado su interés en reunirse con el Presidente argentino .

Según relató la periodista Cristina Pérez en LN+, el músico británico estaría dispuesto a concretar el encuentro “ donde le digan ”. De acuerdo con esa información, un empresario habría actuado como nexo informal entre el entorno del cantante y la Casa Rosada .

La respuesta atribuida al propio Milei reflejaría su conocida admiración por el artista: “Parece que el tipo me ama, pero no sabe que él es mi máximo ídolo” . Esta no sería la primera vez que circula esta versión, ya que en 2024 también se había especulado con una eventual reunión, incluso con el ex primer ministro británico Boris Johnson como posible intermediario.

El presidente argentino ha expresado en reiteradas oportunidades su fanatismo por los Rolling Stones , tanto en entrevistas como en sus redes sociales, donde definió al grupo como “la mejor banda de la historia” . También recordó su experiencia viéndolos en vivo y destacó a Jagger por su interpretación de “Tumbling Dice” , del álbum Exile on Main St. (1972).

Además, Milei suele mencionar que en su juventud integró una banda llamada “Everest”, a la que definió como “puro rock and rolling stones”, reforzando así su vínculo personal con la música del grupo británico.

En cuanto al viaje al Reino Unido, el propio mandatario había confirmado en diciembre pasado al diario The Telegraph su intención de visitar el país “entre abril y mayo” de este año. De concretarse, sería la primera visita de un presidente argentino al Reino Unido en el siglo XXI, luego del viaje realizado por Carlos Menem en 1998.

Por el momento, no hay una agenda oficial confirmada, ni voceros gubernamentales que validen el encuentro con Jagger, aunque el rumor ganó volumen a partir de la posible gira presidencial y de la conocida afinidad del músico con la cultura argentina, vínculo que ha mencionado en distintas etapas de su carrera.