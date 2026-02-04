4 de febrero de 2026 - 21:36

Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei y estaría dispuesto a viajar a la Argentina

La primicia fue dada a conocer por la periodista Cristina Pérez durante su programa en LN+.

Soy tu fan: Mick Jagger asegura que es un ferviente seguidor de la tira "Empire"
Soy tu fan: Mick Jagger asegura que es un ferviente seguidor de la tira "Empire"

Javier Milei sigue generando repercusiones fuera de la Argentina y sumó en las últimas horas un capítulo inesperado. Mick Jagger, histórico líder de los Rolling Stones, habría expresado su deseo de conocer personalmente al presidente argentino. La información fue revelada en televisión y ya circula con fuerza en ámbitos políticos y mediáticos.

La revelación de Mick Jagger

La primicia fue dada a conocer por la periodista Cristina Pérez durante su programa en LN+, donde aseguró que Milei ya está al tanto del interés del músico británico y que la posibilidad de un encuentro lo entusiasma especialmente. Según relató, el contacto se habría iniciado a través de un empresario de peso internacional, quien se comunicó con el entorno presidencial para transmitir el mensaje del artista.

Mick Jagger pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para concretar ese encuentro”, afirmó Pérez al aire, citando fuentes cercanas a la gestión. La periodista agregó que la intención del cantante sería verlo en Londres, ciudad donde reside habitualmente y donde podría darse la reunión si la agenda del presidente lo permite.

De acuerdo con el relato, cuando la propuesta llegó a oídos de Milei, la reacción no pasó desapercibida. “Cuando le cuentan esto, Milei dice: ‘Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo’”, contó Pérez, dejando en evidencia la admiración personal del mandatario por el líder de los Rolling Stones, una banda que marcó a generaciones y forma parte de su universo cultural.

Las posibilidades del encuentro entre ambos

El empresario que habría actuado como nexo reforzó la idea de que Jagger estaría dispuesto a viajar o adaptarse a las condiciones necesarias con tal de concretar el encuentro. “Mick Jagger quiere conocer a Milei, está dispuesto a ir donde sea”, habría sido el mensaje enviado al círculo más cercano a la Presidencia.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre una reunión concreta ni fechas definidas, pero el solo hecho de que el nombre de una leyenda del rock mundial aparezca vinculado al presidente argentino volvió a colocar a Milei en el centro de la escena internacional.

