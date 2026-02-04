4 de febrero de 2026 - 22:22

Revelaron las causas de la muerte de Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de Duro de Domar

La noticia dejó consternados a colegas, amigos y seguidores, que en las últimas horas expresaron su pesar por la pérdida del actor.

Por Redacción Espectáculos

La muerte de Juan Carlos Velázquez generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y volvió a poner en primer plano el frágil estado de salud que el actor atravesaba desde hacía tiempo. El fallecimiento se produjo de manera repentina, luego de que su cuadro clínico se agravara en cuestión de horas.

Cuáles fueron las causas de su muerte

Según se conoció, Velázquez había sido internado con un diagnóstico de neumonía severa, que inicialmente era tratada bajo estricta observación. Sin embargo, su evolución fue desfavorable durante el transcurso del miércoles, cuando presentó serias dificultades respiratorias que obligaron a su traslado a la Unidad de Terapia Intensiva. Una vez allí, el actor sufrió un infarto agudo. Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento minutos después.

El desenlace estuvo marcado por antecedentes médicos que ya habían generado preocupación en el entorno del humorista, conocido popularmente como “El Mini” por su participación en el programa Duro de Domar. Durante 2024, Velázquez había atravesado una descompensación grave, con fuertes dolores en el pecho y falta de aire, que derivó en una internación de urgencia.

Los detalles de sus antecedentes médicos

En aquel episodio, los médicos detectaron obstrucciones en sus arterias, una condición de alto riesgo que requirió un tratamiento complejo y un seguimiento permanente. Ese antecedente cardiovascular resultó determinante frente al estrés físico que implicó la infección pulmonar reciente, ya que la neumonía actuó como un factor desencadenante que agravó su estado general.

La combinación entre el compromiso respiratorio y su historial cardíaco terminó siendo letal. La falla cardíaca se produjo poco después de su ingreso a cuidados intensivos, cerrando de forma abrupta una situación clínica que, hasta horas antes, parecía estar bajo control. La noticia dejó consternados a colegas, amigos y seguidores, que en las últimas horas expresaron su pesar por la pérdida del actor.

