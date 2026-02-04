El actor murió tras permanecer internado en terapia intensiva debido a un cuadro de neumonía y afecciones arteriales.

Este miércoles falleció a los 64 años Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar, generando una profunda tristeza en el ambiente artístico. La noticia fue confirmada por sus familiares al periodista Juan Etchegoyen.

Según informaron, Velazquez ingresó a la clínica con una neumonía muy fuerte y al mediodía fue trasladado a terapia intensiva. Fue el hermano de Velázquez quien tomó la decisión de llevarlo al hospital ante el agravamiento de sus síntomas.

Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar pic.twitter.com/S2OTioNDnj — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) February 4, 2026 En una de sus últimas comunicaciones con el ciclo Mitre Live, el propio actor describió el calvario físico que sentía antes de su internación: "Sentía un fuertísimo dolor de pecho, me costaba hasta ir al baño". Una vez bajo observación profesional, los médicos le confirmaron que padecía de neumonía y tenía las arterias tapadas, un diagnóstico que complicó seriamente su evolución.

Juan Carlos Velázquez dejó una huella en la televisión nacional gracias a su recordado paso por el programa Duro de Domar. Bajo el personaje de “El Mini”, logró destacar por su capacidad para interpretar a distintas figuras vinculadas a los temas de actualidad del momento, ganándose el cariño del público a través del humor.

Si bien en los últimos años se tuvo que reinventar alejado de las cámaras, su carisma había llegado a la gente que con frecuencia recordaba sus personajes.

La noticia de su partida provocó una reacción inmediata de seguidores y colegas, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de agradecimiento por los momentos compartidos y condolencias para su familia.