América TV da de baja "A la tarde" y Sabrina Rojas con Tartu suenan para ocupar el horario

América TV atraviesa días de cambios en su programación tras confirmar el final de A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco que se mantuvo al aire durante cinco años. La decisión dejará vacante la franja de 16:30 a 18:00 y ya comenzaron a circular versiones sobre quiénes podrían ocupar ese espacio a partir de junio.

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La conductora confirmó la noticia al comienzo de una de las últimas emisiones del programa y habló sobre el final del ciclo con visible emoción. “ Tras cinco años fantásticos, A la Tarde llega a su fin . Un programa que comenzó sin grandes expectativas, que se instaló en el horario, que creció, que marcó agenda, que generó polémicas, que provocó incomodidades”, expresó al aire.

Durante su mensaje, la conductora negó que existieran conflictos internos o problemas externos relacionados con la decisión del canal y explicó que el horario será utilizado para otro proyecto televisivo.

“Un horario muy deseado, muy codiciado que va a quedar libre a finales de mayo”, sostuvo. Mazzocco también hizo un balance personal de su paso por el ciclo y destacó el crecimiento profesional que atravesó durante estos años frente al programa.

Embed - KARINA MAZZOCCO: "TRAS 5 AÑOS FANTÁSTICOS A LA TARDE LLEGA A SU FIN"

“Llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente. Hicimos un buen programa todos los días y llegamos a este espacio apasionados por dar lo mejor”, afirmó.

Sabrina Rojas y Tartu aparecen como posibles reemplazos

Tras conocerse el final de A la tarde, comenzó a crecer una fuerte versión sobre el regreso de Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, conocido popularmente como Tartu, a la pantalla de América TV.

La dupla había dejado la señal a fines del año pasado luego del cierre de Pasó en América y ahora podría regresar con un nuevo formato diario.

La información fue adelantada por Ángel de Brito en sus redes sociales. “En un mes, vuelven Sabrina y Tartu con programa diario de 16:30 a 18, por América”, escribió.

Karina Mazzocco Karina Mazzocco

Cómo sería el nuevo programa

Según explicó De Brito, el nuevo ciclo no mantendría el formato de archivo que caracterizaba a Pasó en América y apostaría a una propuesta centrada en actualidad y espectáculos.

“Será mayormente de espectáculos”, detalló el conductor, quien además aclaró que el programa no contará con la participación de Salwe ni Webber, ambos actualmente integrados en otros proyectos televisivos.