Karina Mazzocco denunció amenazas de muerte y relató el drama que ha vivido: "Indescriptible"

Karina Mazzocco denunció haber recibido amenazas de muerte dirigidas tanto a ella como a su familia, los mensajes llegaron al número de WhatsApp de la producción de A la tarde ( América TV ), se produjeron horas después de una emisión del programa, ocurrieron en el marco de contenidos vinculados a la familia Caniggia.

Durante el programa emitido el martes, la conductora decidió exponer al aire el contenido de los mensajes intimidatorios que comenzaron a ingresar por el canal de contacto que habitualmente utiliza el público para enviar historias personales. Las amenazas, que fueron mostradas en pantalla con los recaudos correspondientes, incluían frases explícitas como “ Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó ”. Junto a esos textos, el remitente anónimo adjuntó imágenes de alto contenido violento.

Entre los archivos enviados se encontraba la fotografía de un hombre empuñando dos armas, cuyo rostro fue cubierto por la producción, y la imagen de una pistola cargada acompañada por el mensaje “ Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza ”. Además de los textos e imágenes, la persona que envió las amenazas intentó comunicarse telefónicamente con la producción y dejó otro mensaje verbal en el que exigía: “ Dejá de meterlo a Axel Caniggia ”.

Según explicó el equipo de A la tarde, los mensajes comenzaron a llegar pocas horas después de una emisión en la que se entrevistó a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Alex, Charlotte y Axel Caniggia. Durante ese segmento, el invitado se refirió a conflictos familiares entre su hermana y Claudio Paul Caniggia , y aportó detalles vinculados a Axel, el mayor de los hermanos, quien mantiene un perfil público mucho más bajo que el de sus familiares mediáticos.

Frente a la gravedad de la situación, Mazzocco remarcó en vivo no comprender el motivo de semejante reacción y aclaró el enfoque del programa. “Ayer no se mencionó a esta persona de ninguna manera descalificatoria , sino en el contexto de una historia. Yo no dije que Axel Caniggia es un delincuente ni nada”, sostuvo la conductora, visiblemente afectada.

También explicó la decisión de ocultar el rostro de la persona que aparece en las imágenes armadas: “Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto hay que taparle la carita”.

Su denuncia en la Justicia

La denuncia formal ya fue presentada y, de acuerdo con lo informado al aire, las autoridades trabajan para determinar el origen del número telefónico involucrado. La localización preliminar del celular situó su procedencia en la zona de Glew, aunque la identidad del autor de las amenazas todavía no fue confirmada.

Durante el programa, otros periodistas aportaron su mirada sobre este tipo de episodios. Luis Ventura relató experiencias similares: “Yo lo sigo pasando, debo tener no menos de 50 amenazas por los temas que tratamos. Hay gente que está al pedo y jode y hay otra gente que es peligrosa”. En la misma línea, Luis Bremer reclamó que el caso avance: “Hay una localización de este celular y estaba en la zona de Glew. Tiene que haber una persona que dé explicaciones de estos mensajes. Amenazar no tiene que ser gratis”.